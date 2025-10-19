CANAL RCN
Festival de Fotografía Internacional 2025: octava edición del Masterclass en Bogotá

Desde el próximo 6 al 8 de noviembre llegarán a la capital de Colombia 40 maestros internacionales de fotografía.

Fotografía
Foto: Cortesía Festival Internacional de Fotografía

octubre 19 de 2025

octubre 19 de 2025
10:03 a. m.
Del 6 al 8 de noviembre de 2025, la capital colombiana será nuevamente el epicentro de la fotografía en Latinoamérica con la realización de la octava edición del Masterclass Festival Internacional de Fotografía de Bogotá, organizado por la Revista Enfoque Visual y la Fundación REV, en coorganización con la Universidad Politécnico Grancolombiano.

El encuentro, considerado la semana más importante de capacitación fotográfica en Colombia, reunirá a más de 40 maestros internacionales y nacionales, junto a aficionados, estudiantes, profesionales y creadores de contenido audiovisual, en un espacio donde el poder de la imagen se une a la creatividad, la innovación y la formación de alto nivel.

El Festival se llevará a cabo en la Universidad Politécnico Grancolombiano – Campus Bogotá los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2025 en donde se ofrecerá más de 50 actividades simultáneas en seis espacios académicos, entre ellas:

● Conferencias magistrales con fotógrafos de talla internacional.

● Workshops intensivos de 4 horas en especialidades como retrato, documental y fotoperiodismo, macrofotografía de naturaleza y nuevas tecnologías audiovisuales.

● Revisión de portafolios con maestros internacionales.

● Exposiciones fotográficas, zonas de experiencia tecnológica y espacios de networking con marcas, editores, galeristas y profesores universitarios.

Entre los invitados destacados estarán:

● Eugenio Recuenco (España) – Fine Art Cinematográfico.
Ángela Ponce (Perú) – fotografía documental y storytelling.
María Fleischmann (Guatemala) – Retrato artístico.
Mauricio Salazar (Uruguay) – astrofotografía y Paisaje Nocturno.

● Jaime Culebras (España) – naturaleza y vida salvaje.

● Rafael Molina (Francia) – street photography y retrato documental.

● Alessandro Cinque (Italia) – fotografía documental y fotoperiodismo.

Innovación y networking

El festival contará con una zona de experiencia tecnológica donde marcas del sector fotográfico, audiovisual y digital presentarán las últimas novedades en cámaras, lentes, drones, iluminación y accesorios. También habrá espacios de networking diseñados para conectar a fotógrafos con medios, instituciones, galerías y entidades del ecosistema cultural y creativo.

“Con ocho ediciones, el Festival Internacional Masterclass se consolida como el escenario más importante en Colombia y la región para la formación, la visibilidad y el intercambio de experiencias en torno a la fotografía”, afirma Cesar Perez, Director de la Revista Enfoque Visual y fundador del festival. Además de capacitar, el evento brinda la oportunidad de certificaciones, concursos y premios, fortaleciendo la proyección profesional de quienes participan.

Planes de acceso

Los asistentes podrán elegir entre diferentes modalidades de participación:

● Plan VIP (COP $450.000): La experiencia más completa. Incluye revisión de portafolio, un workshop intensivo, asientos preferenciales, rifas exclusivas y acceso a más de 40 actividades académicas y de networking.

● Plan Creyentes (COP $250.000): Formación de alto nivel. Accede a la agenda académica internacional, al Teatro Masterclass y a las zonas de experiencia tecnológica con lo más reciente en equipos y tendencias.

● Entrada General (COP $75.000): La mejor forma de comenzar. Disfruta durante tres días de las conferencias en el Teatro Masterclass y explora las zonas tecnológicas del festival.

