Yina Calderón rompió el silencio y reveló por qué abandonó el combate contra Andrea Valdiri

Cuando se pensaba que Yina Calderón ofrecería disculpas por haber abandonado la pelea ante Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4, la influencer sorprendió con una respuesta que dejó a todos hablando.

Lejos de mostrarse arrepentida, la empresaria huilense volvió a aparecer en redes con una actitud desafiante y un mensaje que avivó aún más la polémica.

Primero, Calderón fue vista en un video publicado por su hermana Leonela, donde se burló del episodio al cocinar mientras decía: “Después de esa pelea tan larga, vine a hacer arroz con huevo”. Pero lo más polémico llegó este domingo 19 de octubre, cuando compartió una historia en su cuenta de Instagram dirigida a Andrea Valdiri.

“Yo no vivo del boxeo, vivo del show”: el mensaje que encendió las redes

Yina Calderón publicó un fragmento del video donde Andrea Valdiri alza el cinturón de campeona del Stream Fighters 4.

Sobre esa imagen, escribió una frase que generó miles de reacciones, pues confirma la razón por la que abandonó la pelea: “Quedaste con tu cinturón y yo con toda la atención. Yo no vivo del boxeo, yo vivo del show”.

El mensaje fue interpretado como una provocación directa, pues sugiere que su abandono fue intencional para captar la atención del público y convertirse en tendencia.

En redes sociales, las opiniones se dividieron, pues algunos la criticaron por su falta de respeto al evento y a Valdiri, mientras otros la aplaudieron por convertir una derrota en una jugada mediática.

Así fue la pelea más corta del Stream Fighters 4

El combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, que había generado gran expectativa, duró menos de 10 segundos.

Valdiri salió con una ofensiva arrolladora, acorralando a su rival contra las cuerdas. Ante la superioridad, el árbitro detuvo la pelea por seguridad.

El evento, realizado en el Coliseo MedPlus de Bogotá, reunió a más de 15 mil personas y contó con actuaciones de Farruko, Cosculluela, Béele y Blessd. Sin embargo, fue la polémica de Yina Calderón la que se robó el verdadero “show” de la noche.