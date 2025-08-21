CANAL RCN
Tendencias

"Que tenga cuidado": Karina García volvió a recibir una advertencia que la tiene en alerta

En las últimas horas, Karina García recibió un mensaje directo que sus seguidores comenzaron a replicar de inmediato. ¿Qué pasó?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
12:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, Juan Martín Moreno, el exnovio de Laura González, volvió a arremeter contra la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

"Voy a ir a arrancar extensiones": Karina García recibió fuerte advertencia en las últimas horas
RELACIONADO

"Voy a ir a arrancar extensiones": Karina García recibió fuerte advertencia en las últimas horas

Según él, la modelo no le devolvió todas las pertenencias que él le pidió y, por lo tanto, tuvo que volver a romper el silencio y hablar de la polémica ruptura.

De esa manera, a través de un video, no solo se comprometió a mostrar pruebas, sino que aseguró que tanto él como Karina García debían tener cuidado. ¿Cuáles fueron sus argumentos?

Esta fue la nueva advertencia que recibió Karina García tras la ruptura de Laura González con Juan Martín Moreno

El pasado 20 de agosto de 2025, Juan Martín Moreno, la expareja de Laura González, afirmó que, presuntamente, ella estaría obsesionada con Karina García y que le recomendaba cuidarse.

"Que tenga cuidado Karina porque ella es loca y no va a parar hasta ver cómo me acaban a mí y a ella porque está obsesionada. Yo tengo las pruebas de como me ha llamado un man de Medellín diciéndome que le habían dado la dirección de mi casa y las matrículas de los carros", aseguró Juan Martín Moreno.

"Voy a mostrar las pruebas y quiero decirle a Karina que tenga cuidado. Hacedme caso y díganle a Karina. Yo estaba callado, pero con lo que me he enterado esta tarde ya no me callo más", complementó.

Laura González, tras las últimas afirmaciones de Juan Martín Moreno, anunció acciones legales

Tras el nuevo video publicado por Juan Martín Moreno, los abogados de Laura González emitieron un comunicado detallando que, presuntamente, las declaraciones eran calumniosas y que ellos intervendrían para proteger la imagen y el nombre de la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Hija de Karina García habló y reveló la verdad de la relación de su mamá con Altafulla: ¿llegaron a terminar?
RELACIONADO

Hija de Karina García habló y reveló la verdad de la relación de su mamá con Altafulla: ¿llegaron a terminar?

"Desde esta oficina rechazamos de manera categórica este tipo de conductas y anunciamos que se han iniciado acciones legales por los delitos de amenaza, calumnia, injuria y violencia basada en género, tanto en el ámbito penal como en el plano internacional, si llegara a ser necesario", enfatizaron.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masterchef Celebrity Colombia

Importante participante de MasterChef Celebrity Colombia 2025 está en riesgo de eliminación: ¿qué pasó?

Real Madrid

"Delincuente el que roba": colombiano es viral por vender camisetas piratas en el Santiago Bernabéu

Epa Colombia

Esta fue la conmovedora reacción de Karol Samantha, la pareja de 'Epa Colombia', tras su traslado

Otras Noticias

Bucaramanga

Por reclamarle a pareja que consumía drogas a las afueras de su casa, joven bumangués recibió un disparo

Las autoridades informaron que fue trasladado de emergencia a una clínica de la capital santandereana.

Copa Sudamericana

Conmebol habría tomado radical decisión tras los graves enfrentamientos entre Independiente y U. de Chile

La máxima entidad confirmó las duras sanciones para ambos clubes.

Subsidios

Hogares podrán tener hasta 100.000 pesos de ingreso con este importante subsidio

Visa

Estas son las personas que estarán exentas de entrevista presencial para la visa a Estados Unidos

EPS

Más de 125 mil tutelas interpuestas muestran la grave crisis en el sector salud: cifra histórica