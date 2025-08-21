"Que tenga cuidado": Karina García volvió a recibir una advertencia que la tiene en alerta

En las últimas horas, Juan Martín Moreno, el exnovio de Laura González, volvió a arremeter contra la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Según él, la modelo no le devolvió todas las pertenencias que él le pidió y, por lo tanto, tuvo que volver a romper el silencio y hablar de la polémica ruptura.

De esa manera, a través de un video, no solo se comprometió a mostrar pruebas, sino que aseguró que tanto él como Karina García debían tener cuidado. ¿Cuáles fueron sus argumentos?

Esta fue la nueva advertencia que recibió Karina García tras la ruptura de Laura González con Juan Martín Moreno

El pasado 20 de agosto de 2025, Juan Martín Moreno, la expareja de Laura González, afirmó que, presuntamente, ella estaría obsesionada con Karina García y que le recomendaba cuidarse.

"Que tenga cuidado Karina porque ella es loca y no va a parar hasta ver cómo me acaban a mí y a ella porque está obsesionada. Yo tengo las pruebas de como me ha llamado un man de Medellín diciéndome que le habían dado la dirección de mi casa y las matrículas de los carros", aseguró Juan Martín Moreno.

"Voy a mostrar las pruebas y quiero decirle a Karina que tenga cuidado. Hacedme caso y díganle a Karina. Yo estaba callado, pero con lo que me he enterado esta tarde ya no me callo más", complementó.

Laura González, tras las últimas afirmaciones de Juan Martín Moreno, anunció acciones legales

Tras el nuevo video publicado por Juan Martín Moreno, los abogados de Laura González emitieron un comunicado detallando que, presuntamente, las declaraciones eran calumniosas y que ellos intervendrían para proteger la imagen y el nombre de la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

"Desde esta oficina rechazamos de manera categórica este tipo de conductas y anunciamos que se han iniciado acciones legales por los delitos de amenaza, calumnia, injuria y violencia basada en género, tanto en el ámbito penal como en el plano internacional, si llegara a ser necesario", enfatizaron.