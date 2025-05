Karina García rompió el silencio sobre la supuesta riqueza de Altafulla: la modelo respondió sin filtros

La modelo Karina García, reconocida por su participación en La Casa de los Famosos Colombia, se refirió en el programa Buen Día Colombia a las especulaciones en torno a la situación financiera de Andrés Altafulla.

La conexión entre García y Altafulla dentro del reality generó amplio interés, y los comentarios sobre la presunta fortuna del cantante costeño se hicieron virales, motivando la aclaración de la antioqueña.

¿Qué declaró Karina García sobre las finanzas de Andrés Altafulla?

En su entrevista con Buen Día Colombia, Karina García fue consultada directamente sobre las informaciones que sugerían que Andrés Altafulla posee una buena posición económica, e incluso que su familia es millonaria. García, quien se describe como una "mujer abundante", compartió su perspectiva sobre el tema.

Yo les voy a ser muy honesta. Ustedes saben que yo soy una mujer abundante, a mí me gusta vivir bien, las parejas que he tenido han sido abundantes, entonces, en La Casa de los Famosos Colombia me molestaban mucho, mencionó Karina García.

Sin embargo, la influencer antioqueña enfatizó que el estatus económico de Altafulla no fue el factor principal en su acercamiento.

"Yo no sé nada de la vida de él en sí, ni de sus finanzas, pero en este momento eso a mí no me importa, podemos crecer en pareja", mencionó Karina destacando que la compatibilidad y el potencial de un futuro compartido priman sobre cualquier consideración monetaria.

¿Karina García y Andrés Altafulla seguirán su relación fuera del reality?

La relación entre Karina García y Andrés Altafulla, que se forjó en el encierro del reality, enfrentará ahora el reto de la vida fuera de cámaras.

Pese a la incertidumbre, Karina García expresó un creciente afecto hacia Altafulla.

Esta confesión dejó en claro que más allá de cualquier rumor sobre su riqueza, las cualidades personales de Andrés han sido fundamentales en el desarrollo de sus sentimientos.