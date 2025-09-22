CANAL RCN
¿Fin de los rumores?: Karina García tiene participación en la nueva canción de Altafulla y genera sensación

Los internautas manifestaron su asombro tras la participación de la antioqueña en un fragmento del nuevo éxito.

Foto: Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
08:57 a. m.
Las redes sociales han estado al tanto de la polémica relación entre Andrés Altafulla y Karina García, quienes se llevaron un amplio número de seguidores tras su participación en La Casa de los Famosos Colombia 2025. No obstante, su vínculo sentimental se ha visto permeado por una serie de rumores en los que se ha dado por finalizada su relación.

Pese a los comentarios, algunos internautas manifestaron a falsedad de dichas suposiciones ante la participación de la mujer en el más reciente éxito del cantante barranquillero.

Altafulla y Juan Duque se unen en ‘La fría’

El amplio mundo del internet se ha visto permeado por los rumores en los que se ha vinculado a Karina García y Andrés Altafulla en una ruptura amorosa, pues, en las últimas semanas, se les ha visto distanciados. Pese a las especulaciones, ambos famosos han dejado en claro algunos de los arduos compromisos laborales a los que se han visto obligados a cumplir.

Por su parte, el barranquillero hizo oficial su más reciente colaboración en compañía del cantante Juan Duque, con quien se le vio en las últimas semanas grabando el videoclip oficial de su éxito ‘La fría’ con la que ya ha obtenido un amplio reconocimiento, pues la canción ya se encuentra en el puesto número nueve dentro del ranking de éxitos más escuchados en plataformas como YouTube.

La melodía, que ya es viral, describe la compleja situación amorosa que aparentemente el barranquillero atraviesa al encontrarse enamorado de una mujer que no muestra sus sentimientos, de manera expresiva. Ante el impacto de la colaboración, algunos internautas también han exaltado la participación del creador de contenido Rubigol, entre otros famosos.

Karina participa en ‘La fría’ de Altafulla y Juan Duque

Parte de los elogios que la nueva melodía se ha llevado corresponde a la pequeña participación de la modelo Karina García tuvo en la nueva canción de Andrés Altafulla, pues con esta varios usuarios manifestaron desmentir los rumores que los vinculan en una presunta separación.

Su intervención se logra percibir en el minuto dos en donde el barranquillero se dispone a escuchar un audio en el que se oye la voz de la antioqueña mientras pospone una invitación que el cantante le hace.

