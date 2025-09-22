CANAL RCN
Karol G celebra su llegada al cabaret Crazy Horse en París con inédito regalo viral

La cantante antioqueña sorprendió a sus más fieles fanáticos al compartir detalles exclusivos de su llegada a París.

Foto: AFP
Foto: AFP

septiembre 22 de 2025
06:57 a. m.
Carolina Giraldo es tendencia a nivel mundial al protagonizar una gran variedad de eventos de alto renombre en los que ha dejado en claro, una vez más, su gran talento. Aunque la antioqueña no suele compartir mayores detalles sobre su vida personal, dejó ver el recibimiento que obtuvo al llegar al famoso cabaret parisino.

Karol G se prepara para su show en París

La intérprete de ‘Carolina’ se tomó sus redes sociales una vez más para compartir, en exclusiva, detalles del trabajo que ha tenido que desarrollar durante su preparación para sus próximas presentaciones en el Crazy Horse, uno de los cabarets más prestigiosos a nivel internacional.

De esta manera, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la cantante reveló parte de su bienvenida al exclusivo lugar ya que mostró tarjetas de bienvenida y compartió una reflexión sobre el proceso que llevará a cabo durante los próximos días en la exclusiva ciudad.

Desde hace 3 días disfrutando de la magia de este lugar y la que será mi casa por una semana más, explicó.

Así mismo, mostró un especial obsequio, que se ha tomado las redes sociales durante las últimas semanas, ya que recibió un modelo personalizado de un ‘Labubu’ que llevaba puesto su indumentaria más popular que utiliza en el videoclip oficial de su canción ‘Papasito’.

Estos muñecos coleccionables se han tomado las redes sociales, pues miles de internautas han compartido algunos de los diseños más exclusivos que llevan consigo para colgar en algunos objetos como bolsos, carteras, maletas, llaveros, entre otros accesorios.

Karol G comparte parte de sus megaproyectos sociales

Por otro lado, la antioqueña se tomó sus redes sociales para compartir detalles sobre los megaproyectos en los que se encuentra trabajando actualmente con su fundación ‘Con Cora Foundation’ por lo que obtuvo una gran cantidad de elogios ya que se encuentra trabajando en la construcción de un colegio en Bolívar y una casa de acompañamiento en Medellín.

Por supuesto, la “Bichota” se ha ganado miles de elogios ya que algunos de sus fanáticos han manifestado su admiración, no solo por su carrera musical, sino también por su amplio trabajo con el que busca impactar positivamente en las comunidades más vulnerables del país.

