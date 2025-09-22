CANAL RCN
Tendencias

La Segura impacta al revelar imágenes de sus cicatrices tras el retiro de los biopolímeros

La creadora de contenido se sinceró y reveló los impactos físicos y psicológicos que ha padecido tras sus problemas de salud.

Foto: Canal RCN
Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
08:02 a. m.
Natalia Segura, más conocida como La Segura, es considerada como una de las creadoras de contenido con mayor popularidad en el país, pues sus más fieles fanáticos han manifestado su admiración tras la historia de vida que la mujer ha narrado en sus redes.

No obstante, uno de los temas más polémicos que ha protagonizado corresponde a los serios temas de salud por los que ha atravesado a causa de su accidente y los graves efectos que los biopolímeros ocasionaron en su cuerpo.

La Segura comparte imágenes de sus cicatrices

En una reciente oportunidad, la creadora de contenido rompió el silencio y habló, por medio de su cuenta oficial de TikTok, sobre las importantes secuelas que su cuerpo ha sufrido después de recibir impactos de bala, haber sufrido después de poseer biopolímeros en sus glúteos y dar a luz a su hijo.

Por esto, la mujer recalcó su decisión de realizarse una intervención quirúrgica, pues, aunque manifestó su agradecimiento por tener el cuerpo que posee, explicó que su condición corporal no puede arreglarse en un gimnasio.

“Hace dos días estuve en cita con mi cirujano y a mí me van a hacer… yo voy a volver a nacer. Mi cirujano va a desaparecer toda esta cicatriz fea que yo tengo, la del retiro de biopolímeros va a desaparecer. Va a ser una nueva cicatriz, pero ya reconstruida” explicó.

Así mismo, explicó que tras haber dado a luz alcanzó 20 kilos extras por lo que la piel que actualmente le sobra va a ser utilizada para el proceso de reconstrucción de sus glúteos, pues, según la famosa, estos no poseen forma y se encuentran “caídos”.

La Segura habla de los impactos en su salud mental

De igual manera, en medio de su video, la mujer manifestó que las consecuencias psicológicas de dichos problemas de salud son significativos, pues también reveló que ha experimentado cambios en su estado de ánimo ya que ha tratado de evitar llorar ante sus problemas de salud.

“Antes yo lloraba mucho, pero hoy, gracias a Dios, ya no lloro. Siento que tengo que estar bien y tengo un bloqueo raro, pero hace unos días me desplomé… a veces estar mal también está bien y lloré, pero después me paré”, explicó.

Otro de los temas de interés, por parte de sus seguidores, corresponde al dolor crónico que siente a raíz de los impactos de bala que recibió en su cuerpo por lo que explicó que, aunque su dolor es constante, se encuentra en búsqueda de una solución para erradicar su malestar corporal.

