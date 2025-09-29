Karina García confirmó el fin de su relación con Andrés Altafulla: “Tenemos contacto cero”

Los rumores llegaron a su fin, pues en las horas más recientes Karina García confirmó oficialmente la ruptura de su relación con el cantante Andrés Altafulla, quien en días pasados manifestó en medios que aún guarda sentimientos de amor hacia la mujer y sus hijos.

Karina García puso fin a su relación con Andrés Altafulla

Pese a las especulaciones en redes sociales, García dio a conocer un sentido mensaje, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde dejó saber que su relación llegó a su fin.

“Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin”, explicó.

Así mismo, manifestó sus dudas ante las intenciones de terceros por hacer parecer que aún continúa su relación con el ganador de La Casa de los Famosos Colombia por lo que expresó su intención de “soltar, olvidar y seguir”.

“Eso me duele, me hace mucho daño y de paso que ustedes siguen ilusionados con una relación que ya no existe, no soy perfecta, pero lo di todo. Reitero y quiero ser clara: tenemos contacto cero”, manifestó.

No obstante, explicó que no existen sentimientos de arrepentimiento ya que se considera como una mujer apasionada y de entrega total.

“Fue un proceso que implicó muchas emociones para mi vida, no me arrepiento de haber amado, de haber entregado tanto, porque finalmente esa soy yo, una mujer apasionada que no sabe amar a medias. Para mí es todo o nada”.

¿Hace cuánto terminó Karina con Altafulla?

Según el relato de la mujer, su relación terminó hace 15 días por lo que dio a conocer su intención de atravesar por un proceso de “sanación” y de seguir creyendo en sentimientos como el amor.

“Me retiro con mi alma tranquila, sabiendo que lo di todo, luché hasta el final y entregué lo mejor de mí”.

Finalmente, García explicó que actualmente se encuentra enfocada en sus proyectos personales por lo que pidió respeto y comprensión en este momento.