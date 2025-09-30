CANAL RCN
Karina García tomó drástica decisión tras su ruptura amorosa con Andrés Altafulla

La ruptura fue informada por Karina García a través de sus redes sociales. ¿Qué ha pasado desde ese entonces?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
06:35 a. m.
Los seguidores de Karina García, Andrés Altafulla y La Casa de los Famosos Colombia 2025 se encuentran en shock debido a que la modelo paisa confirmó la ruptura amorosa.

La noticia se dio a conocer en la noche del 29 de septiembre, a través de un comunicado que la antioqueña redactó en su cuenta de Instagram.

"Sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta. Hoy quiero compartir algo muy personal porque sé que han seguido mi historia. Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin", comenzó diciendo Karina García.

"No soy capaz de sostener una mentira, soy tan real con ustedes y conmigo misma que por eso he estado en silencio sin referirme al tema, aun cuando ustedes me preguntan en los 'lives' todo el tiempo. La relación se terminó hace 15 días aproximadamente y desde ese momento estoy en proceso de sanar mi corazón", agregó.

Además, luego de ese inesperado anuncio, teniendo en cuenta que unas horas atrás Andrés Altafulla había dado a entender que se encontraban bien, los seguidores de Karina García se percataron de que la modelo tomó una drástica decisión en medio de la ruptura amorosa. ¿Cuál fue?

Esta fue la drástica decisión que tomó Karina García tras terminar con Andrés Altafulla

Apenas se confirmó la ruptura entre Karina García y Andrés Altafulla, los seguidores de la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 confirmaron que ella ya no sigue al cantante en sus redes sociales.

Sin embargo, por ahora, Andrés Altafulla todavía sigue en Instagram a la modelo e, incluso, también a su hija Isabella.

¿Por qué se terminó la relación de Karina García y Andrés Altafulla?

En su comunicado, Karina García no especificó cuál fue la razón por la que terminó con Andrés Altafulla, pero sí indicó que se entregó al máximo y que necesita sanar su corazón.

Mientras tanto, el cantante aún no se ha pronunciado en las redes sociales, pero se espera que emita un comunicado en las próximas horas.

 

