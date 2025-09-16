¿Nueva crisis en la relación de Karina García y Andrés Altafulla? Este hecho avivó los rumores

En las últimas horas, algunos internautas comenzaron a hablar nuevamente de una presunta crisis en la relación de Andrés Altafulla y Karina García, los exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

La modelo, que es muy activa en sus cuentas de Instagram, TikTok y X, ha estado preparándose para la pelea, cumpliendo con sus compromisos laborales y durante esta semana no ha subido fotos junto al cantante.

Sin embargo, el rumor no empezó por esa razón, sino porque Karina García apareció cantando una canción que habla de hacerle falta a otra persona. ¿Cuál fue? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este es el video por el que algunos internautas rumoran una presunta crisis en la relación de Karina García y Andrés Altafulla

En el inicio de la semana, Karina García apareció en su carro cantando 'Ahora me llama', de Bad Bunny con Karol G.

Fue así como, por el contenido de la letra, algunos seguidores comenzaron a decir que podría tratarse de una supuesta indirecta para el cantante.

Lo que dice la parte de la canción que cantó Karina García es:

"Ahora me llama diciendo que le hago falta en su cama, sabiendo que conmigo eso no va, ya no va, ahora solo quiero salir con mi propio squad", comenzó cantando la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

"Ahora yo quiero vivir la vida, al fin y al cabo esta vida es mía. Salí con el corazón partido y ya no quiero nada, ahora solo quiero los mejores tragos y la ropa traída de Dubái", siguió cantando.

No obstante, a pesar de que lo que se ha comenzado a decir en las redes sociales, ni Karina García ni Andrés Altafulla han confirmado una crisis en su relación.

Además, algunos internautas también han tenido en cuenta que a Karina García le gusta mucho la música urbana y que, posiblemente, cantó la canción sin pensar en algún factor relacionado con su vida privada y de pareja.

¿Qué han dicho Karina García y Andrés Altafulla de su relación?

Desde que se acabó La Casa de los Famosos Colombia 2025, Karina García y Andrés Altafulla han afirmado en los medios de comunicación que sienten una conexión ideal y que se han complementado muy bien.

Además, han dejado claro que lo de ellos inició por amor y han descartado cualquier rumor relacionado con la conveniencia y el marketing.