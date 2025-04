¿Nuevo romance en la Casa de los Famosos? Participantes quedaron al descubierto y estallaron los rumores

Las emociones están a flor de piel en La Casa de los Famosos, pero en medio de estrategias y alianzas, un vínculo peculiar ha comenzado a captar la atención de los televidentes y los demás habitantes: la creciente cercanía entre la creadora de contenido, Karina García, y el cantante, Altafulla.

Y es que desde su llegada a la casa, Altafulla no ha ocultado su interés en Karina, dándole halagos y piropos que, inicialmente, fueron recibidos con humor y cierta cautela por parte de la influenciadora. Sin embargo, en los últimos días, la dinámica entre ambos ha evolucionado notablemente.

Las cámaras han captado numerosas escenas donde las risas son las protagonistas, compartiendo momentos de complicidad, bromas internas y conversaciones que parecen ir más allá de la simple camaradería.

Cercanía entre Altafulla y Karina en la Casa de los Famosos

Este sábado, la cercanía entre ambos participantes despertó un sinnúmero de rumores en redes sociales e incluso, dentro de la misma Casa de los Famosos.

“Yo no te puedo decir todo de una, yo voy suavecito.” , dijo Altafulla en medio de la conversación.

Ante esto, Karina se mostró con una risa nerviosa y dijo: “A mí no me pueden hacer reír porque me enamoro”.

De inmediato, Yina Calderón y la Toxi empezaron a indagar sobre esta cercanía. Ambas participantes coincidieron en que hay gusto entre ambos.

"Nace el amor, se respira en el ambiente. Es pasión", dijo la Toxi.

"Ahorita le anda coqueteándole a Karina y a ella le gusta Altafulla. Ese huevo quiere sal", dijo Yina Calderón.

