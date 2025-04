Participante abrió su corazón y reveló las razones por las que quiere irse de La Casa de los Famosos: VIDEO

El martes 15 de abril, después de que Marcelo Cezán y Carla Giraldo, los presentadores de La Casa de los Famosos Colombia 2025, les informaron a los participantes que no habían conseguido puntos de presupuesto, también les dijeron a Melissa Gate y a La Liendra que aun así podían ir a la alacena.

De esa manera, los dos creadores de contenido acataron la instrucción y conocieron que el 'jefe' les había permitido acceder al un 'sobre de las tentaciones gratuito'. Fue así como hicieron 'piedra papel o tijera' para definir quién se quedaba con el beneficio y el ganador fue La Liendra.

El poder del 'sobre de tentaciones' fue una nominación. En consecuencia, La Liendra tomó la decisión de dejar en la placa a Camilo Trujillo, uno de sus amigos más cercanos.

Además, cuando les contó a todos los integrantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025, todos quedaron en 'shock' debido a que hacen parte del mismo equipo y el creador de contenido dio a entender que la razón es que Camilo Trujillo también se encontraba cansado y quería abandonar la competencia.

No obstante, los participantes de 'fuego' no creyeron y afirmaron que todo se trataba de una estrategia. Pero, en una conversación sin filtros, Camilo Trujillo le confesó a Emiro Navarro que de verdad quiere irse de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

¿Cuáles son las razones? Descubra lo que dijo Camilo en las últimas horas.

Camilo Trujillo reveló por qué quiere irse de La Casa de los Famosos Colombia 2025: VIDEO

"¿Te acuerdas cuando yo estuve por primera vez en placa? Ahí yo ya me quería ir, pero entré y dije 'bueno, ya qué'. Sin embargo, ya necesito el descanso y muchos dirán que es estrategia, pero ¿cuándo estar en una placa es una jugada?", le dijo Camilo Trujillo a Emiro Navarro.

"Estar en una placa no es estrategia y mis compañeros sí quieren estar acá. Norma quiere, 'Pelu' quiere y Fernando también. Estoy cansado mentalmente, nadie sabe lo que uno siente. Es más, yo le iba a decir a Laura que me dejara en placa, pero se me olvidó", aseguró también Camilo Trujillo.

Asimismo, dijo que aun así pensó que Laura lo iba a dejar nominado por lo que sucedió en el 'brunch', pero que finalmente se confió y no fue así.

¿Cuál fue la respuesta de Emiro Navarro tras la confesión de Camilo Trujillo en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Luego de escuchar las palabras de Camilo Trujillo, Emiro Navarro le indicó que, tal vez, lo que le está sucediendo es que se está rodeando de personas con mala energía y que por eso está sintiendo que no aguanta más mentalmente.

De igual manera, le hizo saber que le parece extraño que muchos participantes de 'agua' estén manifestando que no quieren seguir compitiendo y le recomendó no guardarse los problemas, sino que expresarse de manera abierta para no colapsar.

¿Qué pasará en los próximos días?