CANAL RCN
Tendencias

El nuevo look de Karol G tras ruptura con Feid: así luce ahora la artista colombiana

Así luce Karol G tras su ruptura con Feid: su nuevo look no pasó desapercibido.

Karol G, Feid
Foto AFP

Noticias RCN

enero 21 de 2026
09:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Karol G volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez no por un lanzamiento musical, sino por una reaparición inesperada que despertó todo tipo de interpretaciones entre sus seguidores.

Tras varias semanas de silencio digital y en medio de los rumores sobre el fin de su relación con Feid, la cantante colombiana sorprendió con un cambio de look que muchos interpretaron como el inicio de una nueva etapa personal y artística.

¿Nueva etapa?: Feid sorprende al cantar por primera vez salsa junto a Luis Fonsi
RELACIONADO

¿Nueva etapa?: Feid sorprende al cantar por primera vez salsa junto a Luis Fonsi

La artista paisa, una de las figuras más influyentes de la música urbana a nivel global, había reducido notablemente su actividad pública, lo que alimentó especulaciones sobre su vida privada.

La atención aumentó luego de que medios internacionales señalaran que la relación entre ambos exponentes del género habría llegado a su fin, información que, aunque no ha sido confirmada oficialmente, encendió el debate entre fanáticos.

La reaparición de Karol G tras ruptura con Feid

La expectativa creció cuando Karol G reapareció en sus redes sociales con una imagen que no pasó desapercibida.

En una fotografía compartida en Instagram, plataforma donde suma más de 70 millones de seguidores, la cantante mostró un estilo renovado: cabello recogido, un tono diferente y una estética más sobria, pero elegante.

Familia de Yeison Jiménez pone 'tatequieto' a quienes se aprovechan de la imagen del artista
RELACIONADO

Familia de Yeison Jiménez pone 'tatequieto' a quienes se aprovechan de la imagen del artista

El cambio fue suficiente para que miles de usuarios interpretaran el gesto como una señal de transformación. Para muchos, el nuevo look simboliza un proceso de renovación tras un periodo personal complejo, mientras que otros lo ven como la antesala de una nueva era musical. Los comentarios no tardaron en multiplicarse, destacando la capacidad de la artista para reinventarse incluso en momentos de incertidumbre.

Ruptura, silencio y una nueva etapa para Karol G

Durante meses, Karol G y Feid fueron una de las parejas más visibles del género urbano, compartiendo apariciones públicas y momentos privados que fortalecían su vínculo ante los fans. Sin embargo, la ausencia conjunta en eventos recientes y el silencio en redes sociales dieron paso a versiones sobre una posible separación.

Pese a los rumores difundidos por medios internacionales, ninguno de los dos artistas se ha pronunciado públicamente para confirmar o desmentir la ruptura. Ese hermetismo ha aumentado el interés mediático y ha llevado a que cada movimiento de la cantante sea analizado con lupa.

¿Indirecta?: Feid habría hecho referencia a Karol G en una historia de Instagram
RELACIONADO

¿Indirecta?: Feid habría hecho referencia a Karol G en una historia de Instagram

Mientras tanto, el cambio de imagen de Karol G parece enviar un mensaje claro: la artista sigue enfocada en su crecimiento personal y profesional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Familia de Yeison Jiménez pone 'tatequieto' a quienes se aprovechan de la imagen del artista

La casa de los famosos

Participantes de la Casa de los Famosos tuvieron fuerte discusión: se dijeron de todo

David Beckham

David Beckham rompió el silencio tras fuertes acusaciones de su hijo mayor

Otras Noticias

Superliga

Santa Fe le sigue tomando ventaja al América: así quedó el palmarés del FPC tras la Superliga

Independiente Santa Fe derrotó ante todo pronóstico al Junior de Barranquilla en la Superliga 2026 y es pentacampeón de esta competencia.

Cundinamarca

Colegio se pronuncia tras solicitud de la familia de Valeria Afanador sobre imputación contra la rectora

La familia pide que la rectora y los docentes sean imputados por homicidio agravado.

Donald Trump

Estos son los detalles de la invitación de Trump a Delcy Rodríguez a la Casa Blanca

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo zodiacal OFICIAL hoy 21 de enero de 2026

Tecnología

Revelan las clínicas que más crecieron gracias a la tecnología en 2025: este es el listado