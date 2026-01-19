Revelan lo que habría pasado con la relación entre Feid y Karol G

Karol G y Feid protagonizaron una de las relaciones más mediáticas en Colombia, pero desde hace varios meses comenzaron a crecer las especulaciones alrededor de su futuro como pareja, pues los fanáticos notaron cierto distanciamiento entre ambos.

Aunque se viene hablando sobre una supuesta ruptura, todavía no hay pronunciamientos oficiales por parte de los artistas colombianos. Sin embargo, un reconocido medio de farándula a nivel internacional, confirma que desde hace mucho tiempo tomaron caminos separados.

TMZ: Karol G y Feid rompieron tras 3 años

De acuerdo a lo reportado por TMZ, uno de los medios de entretenimiento más virales en Estados Unidos, señala que desde el circulo cercano de ambos cantantes les confirmaron que la relación terminó desde hace algunos meses.

Fuentes cercanas a ambos artistas informaron a TMZ que las superestrellas de la música latina terminaron discretamente su relación hace unos meses, en medio de especulaciones. Nos informaron que la ruptura fue amistosa y que ambos mantienen una buena relación.

El medio señala que se comunicaron con los representantes de los dos antioqueños, pero no recibieron respuesta.

La relación entre Feid y Karol G

Después de que ambos artistas colaboraran con la canción 'Friki' en 2021, se comenzó a mencionar en redes que estaban sosteniendo una relación clandestina, meses después de que 'La Bichota' pusiera fin a su vínculo con el polémico cantante Anuel AA.

Aunque extraoficialmente se confirmó que eran pareja hasta 2023, cuando aparecieron juntos durante un concierto, Karol G dio detalles en su documental y explicó que llevaban saliendo bastante tiempo. Con esto, se desconoce cuál es el tiempo exacto que llevaban siendo novios.