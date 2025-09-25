Karol G sorprende al lanzar su propio tequila cristalino ‘200 copas’: ¿cuánto cuesta?

Carolina Giraldo sorprendió a todos sus fanáticos al anunciar el lanzamiento oficial de su nuevo tequila cristalino que se encuentra inspirado en su canción ‘200 copas’ con la que la antioqueña debutó en el género regional mexicano.

Parte de sus objetivos con este nuevo lanzamiento es crear un movimiento global a raíz de la icónica canción que catapultó a la artista y hace parte de su estrellato.

Karol G lanza su propia marca de tequila

La intérprete de ‘Papasito’ nuevamente se tomó sus cuentas oficiales en redes sociales para sorprender a sus más fieles fanáticos al mostrar la imagen oficial de ‘200 Copas by Casa Dragones’ , una nueva incorporación a la familia de tequilas de la exitosa casa de este licor, en México.

Según Bertha Gonzalez Nieve, CEO de Casa Dragones, esta nueva bebida es un añejo cristalino que se produce en pequeños lotes con 100% puro Agave Azul y se añeja por más de 12 meses en barricas de roble americano, hechas a la medida. Este tequila logrará deleitar el paladar de los más fieles fanáticos de estas bebidas ya que cuenta con sutiles notas de miel, almendra y agave cocido.

Giraldo manifestó que dicho trabajo se consolidó bajo un esfuerzo de hace tres años por lo que este producto ahora estará presente en la vida de los más fieles fanáticos de la mujer. Así mismo, hizo saber que esta idea nació a raíz de una reunión en compañía de sus amigos mientras grababa el videoclip oficial de su canción ‘200 copas’.

“Familia, se los presento porque esto es tan mío como de ustedes … Gracias por ser la inspiración de tantas cosas en mi vida… Hoy, brindamos porque es un lujo poder compartir los momentos”, manifestó Karol G.

Inspiración por crear el tequila de Karol G

La cantante sorprendió al revelar un video, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en el que aseguró su deseo por crear un elemento físico con el que las personas puedan complementar su experiencia al escuchar la famosa canción. De esta manera, nació la idea de crear su propio tequila para acompañar principalmente los momentos especiales que hagan florecer las emociones.

“Yo quiero llevarle a la gente un producto que esté a la altura de sus emociones, de sus recuerdos, que la gente disfrute como yo me disfruté de ese tequila cuando probé Casa Dragones. Lo visualizo como que cuando la gente tenga ese producto van a ser parte energéticamente de algo que solo va a tener magia, alegría y buenos recuerdos”, finalizó la cantante.

¿Cuánto cuesta el nuevo tequila de Karol G?

Hasta el momento, la cantante aún no ha lanzado los precios de su nuevo tequila por lo que indicó a sus fanáticos la importancia de estar al tanto de los links, que se encuentran en las redes oficiales de ‘200 Copas by Casa Dragones’, para adquirir más información sobre su precio y distribución.