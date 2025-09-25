Rihanna le da la bienvenida a su tercer bebé junto al rapero estadounidense ASAP Rocky

El mundo del espectáculo internacional se encuentra conmocionado tras la llegada del tercer bebé de Rihanna, pues la artista hizo oficial la noticia a través de una inédita fotografía que compartió en sus redes sociales. Ante la novedad, millones de internautas se tomaron el internet para felicitar a la cantante por el nuevo miembro y la ampliación de su familia.

Rihanna comparte fotografía de su tercer bebé

La intérprete de ‘Diamonds’ sorprendió a su fanaticada al compartir en las horas más recientes, por medio de su cuenta oficial de Instagram, la fotografía de su tercer bebé, quien nació el pasado 13 de septiembre.

Rocki Irish Mayers llegó a la familia y se unió a RZA Athelston (3 años) y Riot Rose (2 años), quienes desde ya son admirados por la gran fortuna de la que son herederos, pues la artista barbadense ya cuenta con un patrimonio estimado en 1.400 millones de dólares. Por su parte, el rapero ASAP acumula una fortuna de 20 millones de dólares.

El nacimiento de Rocki Irish es considerado como uno de los más mediáticos del último año, pues, durante el embarazo, ambos artistas manifestaron su deseo por no conocer el género de su bebé hasta la fecha de su nacimiento. Así mismo, el intérprete de ‘Sundress’ habría manifestado, a medios internacionales, su deseo por que su tercer bebé fuera una niña.

Siento que lo será. Este embarazo es muy diferente a los otros dos. Espero que sea una niña. Lo necesito, manifestó en aquel entonces para la revista Elle USA.

No cabe duda de que este nacimiento también es considerado como uno de los más esperado ya que por medio de la publicación, que ya cuenta con casi nueve millones de likes en menos de 24 horas, los internautas han manifestado su emoción por ver el nacimiento de la primera hija mujer de la cantante.

Fanáticos reclaman a Rihanna

No cabe duda de que la cantante se ha tomado el mundo del espectáculo, durante los últimos cuatros años, con las noticias de sus tres primeros embarazos, pues cientos de internautas han usado las redes sociales para bromear sobre el largo estado de embarazo en el que llevan viendo a la mujer.

Sin embargo, sus fanáticos también han decidido reclamarle a la mujer por la larga espera a la que ha sometido a sus oyentes para es cuchar nuevas canciones ya que han llegado a considerar que, a raíz de los embarazos, ha postergado su regreso a la música.