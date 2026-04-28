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Representante Jennifer Pedraza denuncia títulos ilegales de Francisco Pareja en la Fundación San José

Pedraza cuestionó la actuación del Ministerio de Educación, que reconoció la ilegalidad en un concepto de marzo de 2025 pero decidió no iniciar un proceso sancionatorio.

Noticias RCN

abril 28 de 2026
11:11 a. m.
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La representante a la Cámara y senadora electa Jennifer Pedraza reveló nuevas irregularidades en la Fundación de Educación Superior San José, esta vez relacionadas con su fundador y actual representante legal, Francisco Pareja.

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Según la congresista, Pareja habría obtenido dos títulos de manera ilegal entre 2021 y 2022, otorgados por su propia institución sin cumplir los requisitos exigidos por la ley.

Pedraza aseguró que “los dos títulos de Pareja son ilegales” y que la San José lleva al menos cuatro años emitiendo diplomas irregulares, lo que demuestra que no se trata de casos aislados.

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Títulos otorgados sin pruebas de Estado

De acuerdo con la denuncia, Pareja fue designado en noviembre de 2020 como presidente de la Asamblea de Asociados y representante legal de la Fundación, pese a no acreditar un título profesional, requisito indispensable para ocupar ese cargo.

La representante reveló que en solo tres semestres recibió un diploma como Tecnólogo en Gestión Empresarial en diciembre de 2021 y otro como Administrador de Empresas en julio de 2022.

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Sin embargo, nunca presentó las pruebas Saber TyT ni Saber Pro, obligatorias para graduarse según la Ley 1324 de 2009. Los títulos fueron firmados por su cónyuge, la exrectora Romelia Ñuste, y por el exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez, hoy imputado por el escándalo de los títulos falsos de Juliana Guerrero.

Críticas al Ministerio de Educación

Pedraza cuestionó la actuación del Ministerio de Educación, que reconoció la ilegalidad en un concepto de marzo de 2025 pero decidió no iniciar un proceso sancionatorio. “El Ministerio sabía y no hizo nada para evitarlo. Esta negligencia raya en la complicidad”, afirmó.

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La congresista también denunció que Pareja se presenta falsamente como ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes y lo señaló de haber creado “un sistema que ha instrumentalizado la educación para favorecer a políticos y negociantes”, dejando en vulnerabilidad a estudiantes y egresados.

Estas revelaciones se producen días después de que el nuevo rector de la San José, Carlos Eduardo Pulido, calificara el caso de Juliana Guerrero como “un hecho aislado”, intentando minimizar lo que Pedraza describe como un cartel de títulos irregulares dentro de la institución.

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