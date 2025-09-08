Ver ballenas en Colombia cuesta menos este año: vuelos bajaron y crece el interés

La temporada de avistamiento de ballenas en el Pacífico colombiano ya comenzó, y este 2025 llega con una buena noticia para los viajeros: visitar Bahía Solano ahora es más económico.

Según el metabuscador de viajes KAYAK, el precio promedio de los vuelos nacionales a este destino ha disminuido un 15% frente al 2024, mientras que las búsquedas de vuelos aumentaron un 61% para los meses de agosto y septiembre.

Viajar más barato a ver un espectáculo natural único

Cada año, entre agosto y septiembre, las ballenas jorobadas visitan la costa pacífica colombiana para reproducirse y cuidar a sus crías. Este fenómeno convierte a Bahía Solano y al Parque Nacional Natural Utría en lugares ideales para presenciar este espectáculo natural.

KAYAK informa que el costo promedio de un vuelo ida y vuelta en clase económica hacia Bahía Solano ronda los $559.592, lo que lo hace más accesible.

El aumento en el interés no es exclusivo de Bahía Solano. Nuquí, Buenaventura y Guapi también registran un alza del 37% en búsquedas. Y los precios promedio de vuelos a estos destinos también bajaron: están en $552.961, un 12% menos que en 2024.

Desde Bogotá, por ejemplo, el promedio es de $698.152 (14% menos), y desde Medellín, de $524.132 (6% menos).

¿Cómo planear un viaje responsable y aprovechar los precios?

Y si decides viajar, recuerda seguir las recomendaciones de Parques Nacionales: asistir a la charla de inducción, mantener distancia de 200 metros, evitar plásticos, usar chaleco salvavidas, y sobre todo, respetar a estos gigantes del océano.

Avistar ballenas es un privilegio, cuidarlas también es tu responsabilidad.