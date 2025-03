Kevin Roldán reveló cuánto le pagó Cristiano Ronaldo por su show en una fiesta privada: video

El reguetonero colombiano Kevin Roldán volvió a ser noticia tras revelar la impresionante suma que recibió por cantar en la exclusiva fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo en 2015.

El evento, que en su momento causó revuelo en redes sociales y entre los aficionados del fútbol, reunió a varias estrellas del Real Madrid, entre ellas James Rodríguez y Marcelo.

En una reciente entrevista con la emisora Mix Colombia, el artista contó detalles inéditos sobre aquella noche y sorprendió al revelar la cifra exacta que le pagó el astro portugués por su presentación.

Aunque por años el tema quedó en el misterio, Kevin Roldán finalmente confesó que Cristiano Ronaldo le pagó 250.000 euros por su show privado.

Bueno, no quería decirlo, pero hace poco me preguntaron en una entrevista en España y fueron 250.000 euros, comentó el cantante.

Esta cifra, en pesos colombianos actuales, equivale a más de 1.100 millones de pesos.

Roldán explicó que en ese momento estaba completamente concentrado en su música y que no tenía una conexión especial con el mundo del fútbol, aunque sí conocía la importancia de Ronaldo en el deporte.

A pesar de haber sido el artista principal de la celebración, Kevin Roldán dejó claro que no entabló ninguna relación cercana con el futbolista.

Para él, se trataba de un evento laboral, sin ningún tipo de vínculo más allá del contrato.

También explicó que el contacto para el show se dio a través de Enrique, la mano derecha de Ronaldo, quien llamó directamente a su padre para coordinar la presentación.

El reguetonero también recordó que, durante la celebración, James Rodríguez lo animó a unirse a la fiesta y bajar del camerino donde se encontraba esperando su turno para cantar.

James sube al camerino y me dice ‘Ey, pero esto es una fiesta, ¿por qué no bajas? Cris te está preguntando’. Pero yo le dije que no porque había ido era para hacer mi show. Yo soy muy respetuoso y no me voy a meter a una fiesta, afirmó.