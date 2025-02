"James Rodríguez se ríe del nivel de la Liga MX": el '10' desató polémica en México

Club León está imparable desde la llegada de James Rodríguez. Los 'esmeraldas' son los únicos invictos en la Liga MX Clausura 2025 con siete triunfos y dos empates. Vencieron a rivales de la talla de Club América, Chivas de Guadalajara y, más recientemente, Tigres UANL. David Faitelson considera que el '10' está exponiendo el bajo nivel del balompié mexicano.

Rodríguez Rubio necesitó poco tiempo para empezar a brillar con la 'fiera'. En su debut provocó un penalti para remontarle a Atlas, en su segunda presentación tuvo su estreno goleador al anotarle desde el punto blanco a Atlas. Incluso cuando no jugó (vs. Mazatlán), su equipo dio una muestra de carácter y respondió ante la adversidad.

Ya lleva dos goles y cuatro asistencias en ocho partidos (623' minutos). La afición 'verdiblanca' está ilusionada con un título liguero y su presentación en el Mundial de Clubes.

James Rodríguez pone en tela de juicio el nivel de la Liga MX

"James Rodríguez está dominando el fútbol mexicano, cosa que no pudo hacer en Sao Paulo de Brasil ni en Rayo Vallecano de España. El colombiano está convertido en lo que es, un crack, pero al mismo tiempo, de alguna manera, esparce dudas del verdadero nivel de la Liga MX", empezó diciendo David Faitelson en su programa en 'TUDN'.

"El 'Toto' Berizzo parece haber encontrado el sitio y responsabilidades adecuadas para que James esté contento. León se acomoda de acuerdo con las condiciones y alcances físicos de James, hasta ahora eso le ha funcionado muy bien, es el único invicto", agregó el reconocido periodista mexicano.

"No sabemos el nivel de fútbol que tenemos, no ha existido una forma veraz de probarlo, no sé si en el Mundial de Clubes tendremos esa oportunidad, podría depender de cómo lo tomen los grandes clubes europeos. Por lo pronto, James se ríe del nivel de la Liga MX", concluyó.

James Rodríguez: ¿Cuándo vuelve a jugar Club León?

El equipo de Guanajuato está preparándose para un nuevo desafío en la Liga MX Clausura 2025. Los comandados por Berizzo recibirán a Club Tijuana el próximo sábado 1 de marzo, a partir de las 8:00 p. m. El duelo, que será válido por la décima jornada, se llevará a cabo en el Nou Camp y será transmitido por Win Sports +.