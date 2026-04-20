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Pizzería colombiana hace historia: top 3 en ranking internacional

Colombia entró al podio: Pizzardi entre las mejores pizzerías de Latinoamérica.

Pizzardi colombia puesto 3
Foto: Pizzardi

Noticias RCN

abril 20 de 2026
08:17 p. m.
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La gastronomía colombiana sumó un nuevo reconocimiento internacional. En la más reciente edición del 50 Top Pizza Latin America, celebrada en Río de Janeiro, una pizzería de Bogotá logró ubicarse entre las mejores del continente, consolidando el crecimiento del país en la escena culinaria global.

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Se trata de Pizzardi, que alcanzó el tercer lugar del ranking, un hecho sin precedentes para Colombia. Además, el establecimiento fue distinguido con el premio “Performance of the Year 2026”, lo que refuerza su posicionamiento dentro de una de las guías más influyentes de la industria pizzera a nivel mundial.

Pizzardi en el top 3 de 50 Top Pizza Latin America

El reconocimiento respondió a una combinación de técnica, autenticidad y consistencia. Fundada por Andrea Bornacelli y Alejandro Sardi, la pizzería apostó por replicar la tradición italiana bajo los estándares de la Associazione Verace Pizza Napoletana, entidad que certifica la preparación de la auténtica pizza napolitana.

Para lograrlo, el restaurante utiliza un horno traído directamente desde Nápoles y trabaja con ingredientes de origen certificado, como tomates San Marzano, harinas especializadas y quesos con denominación de origen. Este enfoque técnico ha sido clave para destacar en un ranking que evalúa criterios como calidad del producto, servicio e innovación.

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El salto de 19 posiciones frente a ediciones anteriores evidencia una evolución sostenida. De hecho, en 2025 ya había sido reconocida como “Best Entry of the Year”, lo que anticipaba su ascenso en la clasificación.

¿Qué significa este logro para la gastronomía colombiana?

La presencia de Pizzardi en el top 3 tiene un impacto directo en la visibilidad internacional de Colombia como destino gastronómico.

Además, al ingresar al listado de las 100 mejores pizzerías del mundo, la marca se posiciona como referente regional y abre la puerta para que otros proyectos colombianos compitan en escenarios globales.

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Andrea Bornacelli, fundadora de la pizzería, mencionó con orgullo que “este reconocimiento demuestra que el respeto por la tradición, la disciplina y la pasión permiten trascender fronteras”.

Igualmente, manifestó que representar a la nación en escenarios gastronómicos de alta exigencia representa “un honor y un orgullo para todo nuestro equipo”.

De esta manera, la empresa mantiene su misión declarada de “llevar un pedazo de Nápoles al corazón de los colombianos”.

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