La casa de los famosos Colombia 2026: ¿quiénes conforman el primer grupo de aspirantes?

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia está a punto de iniciar, y ya se reveló el primer grupo de aspirantes que busca ingresar al famoso reality.

Las votaciones para elegir al próximo habitante ya están abiertas, y los aspirantes han sorprendido al público con su carisma, talento y popularidad.

¿Hasta cuándo estarán abiertas las votaciones?

Podrás votar hasta el domingo 26 de octubre a las 4:00 p.m .. Ese mismo día, durante la emisión de Noticias RCN a las 7:00 p.m., se revelará el nombre del primer participante oficial de esta nueva temporada.

¿Cómo votar por los aspirantes de La casa de los famosos Colombia 3?

Ingresa al sitio web oficial: entra a lacasadelosfamososcolombia.com

desde tu celular, tableta o computador. Ubica la sección “Votaciones”: allí tendrás que iniciar sesión o crear tu cuenta. Luego, conocerás a los seis aspirantes y seleccionar a tu favorito.

Confirma tu voto: revisa tu elección y confirma para que tu voto sea válido.

¿Quién es el primer grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 3?