CANAL RCN
Tendencias Video

La casa de los famosos Colombia 2026: ¿quiénes conforman el primer grupo de aspirantes?

Se reveló el primer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026. Le contamos todos los detalles.

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
07:59 a. m.
La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia está a punto de iniciar, y ya se reveló el primer grupo de aspirantes que busca ingresar al famoso reality.

Las votaciones para elegir al próximo habitante ya están abiertas, y los aspirantes han sorprendido al público con su carisma, talento y popularidad.

¿Hasta cuándo estarán abiertas las votaciones?

Podrás votar hasta el domingo 26 de octubre a las 4:00 p.m.. Ese mismo día, durante la emisión de Noticias RCN a las 7:00 p.m., se revelará el nombre del primer participante oficial de esta nueva temporada.

¿Cómo votar por los aspirantes de La casa de los famosos Colombia 3?

  • Ingresa al sitio web oficial: entra a lacasadelosfamososcolombia.com
    desde tu celular, tableta o computador.
  • Ubica la sección “Votaciones”: allí tendrás que iniciar sesión o crear tu cuenta. Luego, conocerás a los seis aspirantes y seleccionar a tu favorito.
  • Confirma tu voto: revisa tu elección y confirma para que tu voto sea válido.
¿Quién es el primer grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 3?

  1. Carlos Grande del Gallego: Es deportista, productor audiovisual, artista escénico y creador de contenido. Tiene 38 años y en la actualidad se encuentra soltero.
  2. Javier Gómez: Es bailarín, DJ y creador de contenido. A lo largo de sus años, ha tenido múltiples habilidades en el campo artístico. En la actualidad, se encuentra soltero.
  3. Juan Diego Becerra: Es creador de contenido y deportista. A través de sus redes sociales muestra su estilo de vida y su amor incondicional por las mascotas.
  4. Juanchin: Juan Andrés Robles Heredia, más conocido como Juanchin, se convirtió en uno de los influencers más destacados del país. No solo se caracteriza por su talento, sino por su buen sentido del humor.
  5. Nicolás Arrieta: Desde hace varios años, Nicolás se ha caracterizado como uno de los creadores de contenido más destacados del país. Su personalidad ha generado mucha polémica en redes sociales, tanto así que ha estado en distintas controversias.
  6. Juan Diego Duque: Es influencer y amante a las redes sociales, a lo largo de los años se ha destacado por sentido de humor. Aspira a entrar al reality para mostrar su talento y autenticidad.

