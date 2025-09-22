CANAL RCN
Exparticipante de La casa de los famosos Colombia contrajo matrimonio: ¡Así fue su boda!

Luis Fernando Salas, más conocido como 'El Negro' Salas contrajo matrimonio. Una ceremonia llena de amor y alegría.

septiembre 22 de 2025
07:46 a. m.
El pasado 19 de septiembre, un exintegrante de La casa de los famosos Colombia contrajo matrimonio, desatando múltiples reacciones entre sus seguidores.

¿Quién fue el exparticipante de La casa de los famosos Colombia que contrajo matrimonio?

Se trata de Luis Fernando Salas, más conocidos como 'El Negro' Salas, quien se casó con Ana María Espinosa. A través de sus redes sociales, el actor compartió imágenes y videos de la celebración, donde estuvo presente algunos excompañeros de La casa de los famosos Colombia, como Emiro Navarro, La Liendra, Camilo Trujillo, Norma Nivia, Mateo Varela y Fernando Solórzano.

La boda fue campestre y el actor estuvo con un traje azul marino y camisa clara, mientras que la novia llevó el tradicional vestido blanco con encaje y bordado. La ceremonia fue al aire libre y con carácter religioso.

¿Cuántas veces se ha casado el Negro Salas?

Recordemos que el actor tuvo un romance con María Fernanda Patiño, con quien se casó en el 2014 y tuvo un hijo llamado Jerónimo. Sin embargo, su relación terminó dos años después.

Durante su paso por el reality, el actor compartió que tuvo una relación con una mujer norteamericana, con quien tuvo su segundo hijo llamado Nicolás. El actor reveló que no ha tenido una gran cercanía con su hijo debido a la distancia y todo lo que conlleva esta.

¿Cómo fueron las reacciones de sus compañeros de La casa de los famosos Colombia?

Las reacciones de sus compañeros del reality no tardaron en llegar. Fernando Solórzano, a través de sus redes sociales, felicitó a la pareja y les expresó sus mejores deseos, augurándoles prosperidad en esta nueva etapa.

Por su parte, Norma Nivia expresó su gran alegría por la pareja y les deseó lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas.

