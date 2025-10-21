Finalista de La Casa de los Famosos Colombia se sometió a operación estética: así fue el cambio

Melissa Gate, una de las finalistas de La Casa de los Famosos, volvió a captar la atención del público tras mostrar los resultados de una cirugía estética en la nariz. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido compartió fotografías y videos donde se le observa con vendajes, confirmando así que se sometió a un procedimiento facial que transformó sutilmente su apariencia.

“¿Quién dijo que me opero porque soy fea? Me opero porque quiero verme mejor”, expresó Melissa con su característico tono directo, destacando que su decisión fue completamente personal y consciente, sin responder a presiones externas ni inseguridades.

Una decisión personal y transparente

La influencer explicó que se trató de una operación planificada y realizada bajo estrictos protocolos médicos, reafirmando su postura sobre la normalización de las cirugías estéticas.

“Hay una diferencia entre operarse por gusto y operarse por necesidad, hay niveles de niveles”, comentó, dejando claro que su motivación fue verse mejor para sí misma. Su mensaje busca romper con los tabúes que aún rodean este tipo de decisiones personales.

El mensaje detrás del cambio de Melissa Gate

Más allá del aspecto físico, Melissa quiso compartir su proceso con total sinceridad. En sus propias palabras, “mi esencia sigue siendo la misma, solo quise verme mejor para mí”, una frase que se volvió viral entre sus seguidores, quienes destacaron su honestidad.

Su actitud abierta y sin filtros refleja la filosofía que ha mantenido durante toda su carrera: mostrarse tal como es, incluso en los momentos más vulnerables. Su comunidad en redes, que supera el millón de seguidores, celebró el gesto de autenticidad y amor propio.