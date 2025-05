A horas de la eliminación en La Casa de los Famosos, una participante enfrentó cara a cara a Yina Calderón

Este domingo se realizó un nuevo 'brunch' en La Casa de los Famosos Colombia 2025, antes de la jornada de eliminación que se llevará a cabo.

En esta ocasión, como ha ocurrido las últimas veces, el líder de la semana, que fue Mateo Varela, fue el encargado de hacerles las preguntas a cada uno de los participantes que se encuentran en riesgo de eliminación.

De esa manera, se desató tensión entre los asistentes a esa dinámica y una de las participantes, en medio de una pregunta, confrontó frente a frente a Yina Calderón. ¿Cuál fue la razón? ¿Qué le dijo?

La Jesuu volvió a confrontar a Yina Calderón cara a cara en La Casa de los Famosos Colombia 2025

En el 'brunch' de este 11 de mayo, La Jesuu le manifestó a Yina Calderón que sentía que ella, en algunas ocasiones, se ha quejado de comportamientos similares que ha tenido con otras personas. Su ejemplo principal fue la discusión que la DJ tuvo con Norma Nivia en una de las funciones de cine.

"¿Vos sentís que ese tema (de los biopolímeros) te dio así de fuerte por lo que ha sufrido tu familia? Mi mamá, desde que yo me acuerdo, ha sufrido por mi alopecia y tú y tu mamá se burlaron de mí como nunca nadie lo había hecho", manifestó La Jesuu.

"Eso es un problema que a mí me ha costado, incluso hasta ahora. ¿Vos crees que para mí es fácil ver como todas ustedes tienen cómo peinarse y yo no tengo manera? A mí me afectó y me dolió muchísimo que lo hicieras. Entonces me parece incoherente que digas que no te has hecho la víctima en situaciones que también has sido victimaría", agregó la creadora de contenido.

Yina Calderón reconoció su error con La Jesuu en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Luego de las palabras de La Jesuu, Yina Calderón aseguró que siente que el karma existe y que ha tenido que darse cuenta de eso en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

"Lo de tu alopecia, vuelvo y te lo repito, el karma existe. Acá me he tenido que doblar la lengua no solo con lo tuyo, sino que también por ejemplo con Karen Sevillano. Yo creo que tenía que venir acá para comprender eso y de más que mi contenido afuera va a cambiar", sentenció Yina Calderón.