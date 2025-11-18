La Liendra explotó ante las críticas a su documental sobre la tragedia de Armero

La Liendra, uno de los 'influencers' con más seguidores de Colombia, viene trabajando últimamente en cambiar su contenido, pasando de las risas fáciles con bromas o videos similares, a documentales interesantes sobre situaciones de interés general.

En su canal de YouTube, La Liendra ha realizado videos sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, una expedición al Nevado del Tolima, y más recientemente, sobre la tragedia en Armero, Tolima, cuando se cumplieron 40 años desde la erupción del Nevado del Ruiz.

Por este último, el influenciador ha recibido cientos de críticas. Han cuestionado la foto que usó para la miniatura o los videos que mostró en el documental, como la forma en la que murió la niña Omaira Sánchez.

La Liendra explotó tras las críticas a su documental

En su cuenta de Instagram, Mauricio Gómez, su nombre real, manifestó su descontento por esta situación. Inicialmente pidió opiniones a sus seguidores para que le expresaran si había actuado mal en la edición o en lo mostrado, pero luego, estalló ante las críticas.

"Estoy tratando de hacer un contenido diferente, de salirme de la polémica, de hacer algo más educativo ¿y también me la van a montar por eso? Eso es gente que me quiere ver mal sin importar lo que yo haga", comentó.