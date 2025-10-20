“Me mamé”: La Liendra reveló que políticos le habrían ofrecido mil millones de pesos para presuntas campañas

Una nueva polémica se ha generado a raíz de las más recientes declaraciones de La Liendra al manifestar su inconformidad con las grandes sumas de dinero que, presuntamente, políticos colombianos le habrían ofrecido por “aparecer” junto algunos de ellos.

La Liendra habla de políticos en Colombia

El exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 rompió el silencio al tomar, recientemente, las historias de su cuenta oficial en Instagram para manifestarse sobre un delicado asunto en el que políticos del país lo habrían contactado para aparecer junto a ellos con presuntos objetivos electorales.

“Me mamé… no voy a ser grosero, pero ya tenía que salir a dar un comunicado. Entiendan por favor que La Liendra no va a ser parte de ninguna campaña política… ninguna”, explicó.

Dentro de su mensaje también manifestó su amplio asombro ante las amplias cantidades de dinero que le fueron ofrecidas, de modo que, hizo énfasis en las grandes deficiencias económicas que actualmente posee el país.

“Cómo puede haber plata para pagarle a un pelado como yo mil millones de pesos y la salud mal, las calles mal, la educación mal. O sea, plata sí hay… solo que para otras cosas, pero no me interesa”, manifestó el creador de contenido.

Aunque no reveló nombres, el famoso reiteró que “de recibir una nueva propuesta” iba a mencionar los nombres de las personas que estarían interesados en su participación.

“Gracias por la oferta, apuesto que la quieren subir y la quieren incrementar. Me han llegado ofertas de diferentes personas y lo único que les voy a decir es que si me llega otra oferta más voy a exponer a las personas y a los políticos”, puntualizó.

Pese a las grandes sumas de dinero que le han ofrecido, finalizó su mensaje al puntualizar que iba a ejercer su derecho al voto de manera libre por el candidato de su elección.

La Liendra comparte con el hijo de La Segura

Por otro lado, el creador de contenido sorprendió a sus más fieles fanáticos al compartir fotografías inéditas de su reciente encuentro con La Segura, su esposo e hijo. Sin embargo, los internautas no dejaron pasar la oportunidad de manifestar su interés por ver la faceta de padre en el creador de contenido.