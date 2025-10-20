La millonada que Andrea Valdiri habría invertido para pelear en ‘Stream Fighters 4’

La más reciente edición de ‘Stream Fighters’ ha llamado la atención de millones de internautas en redes sociales, pues la magnitud del evento llevó a que el stream, realizado por Westcol, se convirtiera en uno de los más mediáticos en toda Latinoamérica.

Sin embargo, el enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón, considerada como la pelea estelar de la noche, fue objeto de discusión al tener uno de los finales menos esperados, según manifestaron millones de fanáticos.

¿Cuánto gastó Andrea Valdiri en su entrenamiento?

En las horas más recientes, volvió a tener relevancia un video previo al evento en el que Andrea Valdiri sorprendió al relatar el arduo proceso de preparación al que se tuvo que enfrentar al bajar de peso y lograr obtener el físico esperado para poder enfrentar tres rings.

Sin embargo, otro de los factores que más llamaron la atención, por parte de sus fanáticos, correspondió al del amplio gasto en el que la mujer incurrió para lograr su objetivo físico al contar con entrenadores profesionales, procedimientos tecnológicos para su cuerpo, entre otros detalles logísticos que le permitieron llegar acompañada al evento.

“No saben el gasto tan grande que yo tuve en esto… es algo que no puedo explicar. Yo me traje más de 20 tiquetes que me tocó comprar a todo el equipo, el chico de kit, los maquilladores, el que me peina, la de las trenzas, mi hermana, mi familia, mis hijas, mis empleadas, los entrenadores, los hoteles… de verdad yo dije que la plata que recogí fue una inversión a mi trabajo”, explicó.

Aunque no reveló la suma total que invirtió en su proceso de preparación en la pelea, la mujer también explicó que el dinero que le pagaron no alcanzó para cubrir dichos gastos por lo que tuvo que invertir recursos propio.

¿Cuánto ganaron los participantes de ‘Stream Fighters 4’?

Por otro lado, la suma total que recibieron los peleadores ha generado gran interés por parte de millones de fanáticos. Aunque dichos valores se mantienen bajo reserva, se conoce que Westcol anunció un incentivo de 13.000 dólares a quien lograra realizar un nocaut en medio del evento.

Por esto, Shelao habría sido el único participante que habría agrandado su ganancia al lograr dicha hazaña, pues durante los primeros minutos de competencia, el chileno logró su gran hazaña al dejar en el suelo a Belosmaki.