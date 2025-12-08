CANAL RCN
La Liendra reveló con quién le habría sido infiel a Dani Duke y la influencer reaccionó

El exparticipante de La Casa de los Famosos compartió un video revelador en sus redes sociales. Estos son los detalles.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
04:08 p. m.
Uno de los temas que ha sido tendencia durante los últimos días es la supuesta infidelidad que hubo en la relación de La Liendra y Dani Duke.

El rumor comenzó luego de que los internautas dejaron de verlos juntos en las redes sociales. Sin embargo, la influencer publicó una foto abrazando a La Liendra y aclaró que seguían juntos y que simplemente ella estaba de viaje.

Además, el exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 también rompió el silencio para decir que no se había presentado ninguna infidelidad y que estaban pasando por un gran momento.

No obstante, en las últimas horas, el tema volvió a resurgir debido a que La Liendra reveló en un video cuál sería la mujer con la que le habría sido infiel a Dani Duke. ¿Cómo reaccionó la influencer? Descubra los detalles completos.

En video: La Liendra mostró con quién le habría sido infiel a Dani Duke

En las últimas horas, La Liendra publicó un video en TikTok en el que aparece sonriente y una mujer se acerca a darle un abrazo muy cariñoso.

Además, ese material audiovisual estuvo acompañado del siguiente texto:

El que montó cachos fue otro.

No obstante, debajo de la publicación se aclaró que el video fue generado con inteligencia artificial. De esa manera, con esta nuevo contenido, la pareja se siguió burlando de los rumores de infidelidad y demostrando que están pasando por un buen momento juntos.

Así fue la reacción de Dani Duke luego de que La Liendra reveló con quién habría sido infiel

Una de las primeras personas en comentar el video de La Liendra fue Dani Duke. Sus palabras fueron las siguientes:

Quién es esa y qué hace en nuestra casa.

En ese sentido, la influencer quiso acompañar a su novio en la broma y demostrarles a los internautas que han asumido el tema con madurez.

 

