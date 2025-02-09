“Vengo de abajo”: La Liendra responde a las críticas sobre su pronto regreso a internet

El creador de contenido Mauricio Gómez sorprendió a sus más fieles fanáticos al anunciar, en las semanas más recientes, su inminente retiro de las redes sociales por un tiempo indeterminado. Aunque no reveló mayores detalles, los usuarios crearon cientos de especulaciones sobre las razones que habría tenido para tomar la decisión.

Pese a la incertidumbre, no pasaron más de cuatro semanas y el famoso regresó a sus redes con un impactante documental en el que reveló su nueva travesía al imponente nevado del Tolima.

La Liendra regresa a las redes sociales

El inesperado regreso a su canal se dio por medio de inéditas historias en las que se le vio bastante afectado de su rostro, pues poseía algunas quemaduras en sus pómulos, su labio se encontraba lastimado y llevaba vendajes en sus dos orejas.

Ante la preocupación de su amplia fanaticada, el creador de contenido reveló que dichas marcas en su cuerpo estarían relacionadas con el clima extremo al que se sometió durante su travesía para llegar a lo más alto de uno de los nevados más importantes y altos del país.

No obstante, las reacciones negativas en redes no se han hecho esperar ya que algunos fanáticos manifestaron su inconformidad con la presunta estrategia de marketing que habría utilizado para promocionar su icónico video que ya cuenta con más de 1.5 millones de vistas en su canal oficial de YouTube.

RELACIONADO Reconocido chef y estrella de la televisión fue diagnosticado con cáncer

La Liendra responde a críticas en redes sociales

Por esto, el creador de contenido decidió sumarse a una dinámica con la que se dispuso a responder algunas preguntas de sus seguidores, quienes le cuestionaron la veracidad de retirarse por un tiempo de las redes sociales.

“Era verdad… sí quería darme un refresquito porque yo trabajo mucho y a veces digo que para qué trabajar tanto y acumular tantas cosas si uno no las va a disfrutar. Quiero hacer cosas que he dejado de hacer por las redes sociales… a mí a veces me da difícil porque yo vengo de abajo, del barrio y hay cosas que me hacen falta. Me gusta ser juicioso, pero también darme buena vida”, manifestó el creador de contenido.