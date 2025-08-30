La Liendra rompió en llanto tras su regreso a redes sociales: "Volví a creer en mí"

La Liendra, famoso creador de contenido y exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, está en las tendencias desde hace algunos días, luego de que reapareciera con un video viral sobre una expedición extrema que por poco le cuesta la vida.

El influencer reveló que subió el Nevado del Tolima, siguiendo una ruta que en el pasado le costó la vida a Kevin Bocanegra, un joven abogado que protagonizó un caso muy conocido en Colombia al ser pareja de la reconocida Jois Ramírez.

El llanto de La Liendra tras su último video

La Liendra, quien reveló que estuvo al borde de la muerte por hacer este video, indicó que por varias caídas y algunos errores que cometió, estuvo a punto de perder sus orejas, labios y dedos, así como el haber quedado con una ceguera parcial por nieve.

Sin embargo, esta aparición del influencer fue novedad, pues hace algunos días había manifestado que se alejaría parcialmente de las redes sociales. Con este video regresó, y ahora mostró su alegría por los sacrificios al mostrar que el documental que grabó se acercaba al millón de reproducciones.

"Volví a creer en mí, justo cuando pensaba que ya no podía", escribió Gómez en su publicación.