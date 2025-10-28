Revelan la millonaria cifra que ganarían Karina García y Yina Calderón en el reality internacional

Se conoció el jugoso premio económico que podrían recibir dentro del concurso ambas creadoras de contenido.

Karina García y Yina Calderón compartirán reality en República Dominicana

Recientemente, Karina García confirmó su participación en el reality “La Mansión de Luinny”, programa en el que también estará Yina Calderón. La noticia generó una ola de comentarios y divisiones en redes sociales, recordando el conflicto que ambas protagonizaron durante su paso por La casa de los famosos Colombia.

Su amistad terminó tras una fuerte traición que marcó su relación, pero pese a ello, ambas han seguido desarrollando nuevos proyectos y explorando distintas facetas en su carrera digital.

Ahora, el hecho de que vuelvan a coincidir en un reality despierta gran expectativa entre sus seguidores, quienes se preguntan si esta será la oportunidad para limar asperezas o si revivirá la polémica.

El millonario pago que recibirían Karina García y Yina Calderón

Durante el programa “Dímelo King”, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yaya Muñoz, reveló la posible suma que ganarían las influenciadoras por su participación en el nuevo show, que se estrenará el 30 de octubre.

Según la filtración, cada una podría recibir cerca de 10 mil dólares por semana, lo que equivale a más de 38 millones de pesos colombianos.

“No estamos hablando de cualquier cifra, son más de 10 mil dólares por semana. Allá tienen que ir a darlo todo: polémica, diferencias, humor... ese es el verdadero reto”, afirmó Yaya Muñoz durante el programa.

Sin duda, la participación de Yina y Karina promete ser una de las más comentadas de la temporada, no solo por su pasado en común, sino por el alto nivel de expectativa y el impacto mediático que ambas generan en cada aparición.