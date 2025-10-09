La representante de Amazonas en Miss Universe Colombia reveló cómo fue el trato de los jurados

La salida de Rebeca Castillo, representante de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality, se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa. La joven de 19 años renunció en el tercer capítulo, asegurando que no se sentía preparada para competir por la corona nacional.

¿Por qué renunció Rebeca Castillo a Miss Universe Colombia?

En sus declaraciones, la excandidata explicó que descubrió que el reality no es para cualquiera. Aunque agradeció la oportunidad, reconoció que aún no estaba lista para enfrentar la presión y los retos de la competencia. Al dar un paso al costado, la participante del Amazonas dejó claro que prefiere esperar el momento adecuado antes de regresar a los escenarios de belleza.

¿Cómo fue el trato del jurado hacia la representante de Amazonas?

Tras abandonar el reality, Castillo habló de su relación con el jurado conformado por Hernán Zajar, Andrea Tovar y Valerie Domínguez. A diferencia de lo que muchos pensaban, su testimonio fue positivo: aseguró que recibió apoyo y motivación, especialmente del diseñador de modas Zajar.