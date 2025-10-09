La representante de Amazonas en Miss Universe Colombia reveló cómo fue el trato de los jurados
Rebeca Castillo sorprendió con su renuncia al certamen y confesó cómo fue realmente su experiencia con los jurados del reality transmitido por el Canal RCN.
Noticias RCN
06:36 p. m.
La salida de Rebeca Castillo, representante de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality, se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa. La joven de 19 años renunció en el tercer capítulo, asegurando que no se sentía preparada para competir por la corona nacional.
¿Por qué renunció Rebeca Castillo a Miss Universe Colombia?
En sus declaraciones, la excandidata explicó que descubrió que el reality no es para cualquiera. Aunque agradeció la oportunidad, reconoció que aún no estaba lista para enfrentar la presión y los retos de la competencia. Al dar un paso al costado, la participante del Amazonas dejó claro que prefiere esperar el momento adecuado antes de regresar a los escenarios de belleza.
¿Cómo fue el trato del jurado hacia la representante de Amazonas?
Tras abandonar el reality, Castillo habló de su relación con el jurado conformado por Hernán Zajar, Andrea Tovar y Valerie Domínguez. A diferencia de lo que muchos pensaban, su testimonio fue positivo: aseguró que recibió apoyo y motivación, especialmente del diseñador de modas Zajar.
El jurado ha sido un amor conmigo y me siento muy feliz del cariño que me dieron a mí y como me recibieron. Me da mucha motivación Hernán, sus palabras me motivaron mucho para seguir adelante y mejorar.