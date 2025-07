"Aquí está el padrastro": La Segura volvió a pronunciarse tras decir que Ignacio Baladán no era el papá de su hijo

Natalia Segura, conocida en las redes sociales como La Segura, grabó un video en el que aseguró que Ignacio Baladán no era el papá biológico de su hijo y causó un revuelo que se hizo viral.

Sin embargo, todo se trató de una broma en la que explicó que su hijo tiene los ojos verdes a pesar de que los de ella y los de su pareja no son de ese color y que, por lo tanto, suele molestar con ese tema.

Esta situación se presentó mientras que Ignacio Baladán se encontraba de vacaciones en Estados Unidos y todos los internautas estuvieron pendientes de su reacción. Fue así como la pareja de La Segura mostró que le llegaron mensajes con múltiples titulares de medios internacionales, pero se tomó la broma con gracia e, incluso, se unió al juego.

En medio de esa coyuntura, teniendo en cuenta que Ignacio Baladán regresó a Colombia en las últimas horas, La Segura siguió bromeando con él durante el reencuentro y lo trató como el padrastro de Lucca, su hijo.

Así fue el momento en el que La Segura le dijo a Ignacio Baladán que era el padrastro de su hijo

Debido a que La Segura e Ignacio Baladán pasaron varios días sin estar juntos, mostraron en sus redes sociales que en la noche del 15 de julio tomaron la decisión de esperar a que su bebé se durmiera para ir a disfrutar de un plan juntos en un hotel.

Por lo tanto, La Segura grabó una historia en la que dejó ver que ya se encontraba con su pareja y afirmó lo siguiente:

Aquí está el padrastro jajaja.

Tras esa declaración jocosa, Ignacio Baladán soltó la risa y siguió disfrutando del reencuentro junto a su pareja.

Esto fue lo primero que dijo Ignacio Baladán luego de que La Segura aseguró que él no era el papá biológico de su hijo

Apenas Ignacio Baladán se enteró de la broma de La Segura, subió a Instagram un post en el que le tomó capturas a varios titulares de los medios internacionales y mostró su cara de sorpresa.

RELACIONADO Ignacio Baladán no se guardó nada y habló después de que La Segura dijo que el no era el papá de su bebé

"No me lo envíen más por interno, ya lo sé por los diarios. Todos mis amigos que nunca me escriben, aparecieron", escribió con algunos emoticones de risas.