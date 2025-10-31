CANAL RCN
Tendencias

Exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia anuncia importante intervención médica

La mujer ha generado preocupación en sus fanáticos al revelar el procedimiento al que se someterá.

Foto: Canal RCN
Noticias RCN

octubre 31 de 2025
03:41 p. m.
Los internautas han causado un amplio debate sobre la implementación de cirugías estéticas y la desnaturalización corporal a la que la sociedad ha estado sometida desde el auge de los procedimientos físicos.

Por esto, cada que una celebridad anuncia este tipo de intervenciones se generan amplias discusiones sobre el impacto que dichas decisiones generan sobre el imaginario colectivo, especialmente sobre las jóvenes.

Famosa anuncia cambio estético

El más reciente anuncio, por parte de La Segura, ha generado un sin fin de comentarios en redes sociales a raíz de los procedimientos médicos a los que la vallecaucana se someterá próximamente.

Pese a la condición médica que posee, Natalia no dudó en tomarse sus redes sociales para explicar las principales razones por las que decidió someter su cuerpo a una nueva cirugía estética, tras haber dado a luz a su primer hijo.

Según la mujer, quien reveló imágenes de las partes de su cuerpo que van a ser operadas, su abdomen, cintura, brazos, y glúteos serán intervenidos con el objetivo de estilizar su forma y recuperar su figura.

Cabe recalcar que La Segura atravesó, durante los años más recientes, un complejo proceso al haber sufrido a causa de los biopolímeros que se encontraban en su cuerpo y que generaron un impacto negativo en su salud.

Ante las críticas, la mujer también hizo énfasis en la desaparición de la cicatriz que actualmente posee en su espalda baja, por medio de la cirugía estética que tiene el objetivo de reconstruir dicha parte de su cuerpo.

“Solo quienes tenemos este tipo de daños estéticos sabemos lo que cargamos emocionalmente. Mi cuerpo ha sido flagelado desde el 2013 que impactaron los tiros, que quedé sin la movilidad, que le hicieron una que otra cirugía, los biopolímeros… ya no aguanto más”, explicó.

Debate sobre las cirugías

Aunque Natalia manifestó que no está en contra de las cirugías, explicó que estas deben ser responsables y con cirujanos profesionales, pues son bastantes los riesgos que se corren en procedimientos estéticos que no están bajo la supervisión de profesionales.

