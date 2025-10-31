CANAL RCN
Viral: artista callejero lanza fuego en pelea contra un limpiavidrios en pleno semáforo

Una discusión por un semáforo terminó en una escena surrealista: un artista callejero lanzó fuego contra un limpiavidrios en plena vía pública.

Tragafuegos vs limpiavidrios
FOTO: Captura de pantalla @ElFiguritaa - X

octubre 31 de 2025
01:03 p. m.
En México, una pelea callejera se transformó en un episodio que parece ficción. Un artista callejero y un limpiavidrios se enfrentaron por trabajar en el mismo semáforo, pero lo que sorprendió a todos fue la manera en que el primero usó fuego real como defensa.

El video del momento, grabado por transeúntes, muestra al tragafuegos lanzando llamaradas cada vez que su contrincante intentaba acercarse. En respuesta, el limpiavidrios trataba de defenderse con chorros de agua que rápidamente se evaporaban al contacto con el fuego. Una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Realismo mágico y caos urbano: una historia muy latinoamericana

Aunque muchos lo tomaron con humor, la pelea también despertó reflexiones sobre la precariedad laboral y la competencia en el espacio público. En las calles de las grandes ciudades, artistas y trabajadores informales compiten a diario para ganar.

El “dragón urbano” se ha convertido en una metáfora de la realidad latinoamericana, donde el ingenio y el caos conviven en cada esquina. Para algunos, el video refleja el espíritu del realismo mágico; para otros, la dura cotidianidad de quienes viven del arte callejero.

Más allá de la anécdota, la escena confirma por qué Latinoamérica sigue siendo un territorio donde lo increíble ocurre sin efectos especiales. Un recordatorio de que, en esta parte del mundo, lo surrealista no se escribe: se vive.

