"El mundo te extrañará": La sentida despedida de 'Jenice', su novia en la serie 'Friends', a Matthew Perry

En un triste y desconcertante suceso, Matthew Perry, reconocido por su interpretación del personaje de 'Chandler Bing' en la exitosa serie 'Friends', falleció inesperadamente, dejando consternados a los televidentes alrededor del mundo. Ante esta trágica noticia, Janice, quien fuera la "novia" del actor en la producción de Warner Channel, utilizó sus redes sociales para expresar su desgarrador último adiós.

A través de su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 100 mil seguidores, Janice escribió: "Qué pérdida. El mundo te extrañará Matthew Perry. La alegría que trajiste a tantos en tu demasiado corta vida seguirá viviendo. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos".

La actriz cobró popularidad en la serie por su frase característica: "Oh, my god", siempre acompañada por su risa particular. Por su parte, los compañeros de 'Friends' del difundo actor, Jennifer Aniston, Matt Leblanc, Courtney Cox y David Schwimmer, no se han pronunciado al respecto. Hasta el momento, la única en recordar a su colega ha sido Maggie Wheleer.

La trágica muerte de Perry

Cabe resaltar que según fuentes policiales informadas por el medio de espectáculos TMZ, Matthew Perry, de 54 años, fue encontrado sin vida en su residencia en Los Ángeles. Las autoridades señalan que aparentemente se habría ahogado en el jacuzzi de su casa.

Las primeras versiones indicarían que sufrió de un ataque al corazón, lo que le produjo el ahogamiento. Adicionalmente, las autoridades resaltan que en el lugar de los hechos no se encontraron drogas ni alcohol, por lo que se cree que el artista estaba completamente sobrio en el momento de su muerte.

Con una extensa carrera televisiva, Perry protagonizó diversas producciones como "Boys Will Be Boys", "Growing Pains", "Silver Spoons", "Charles in Charge", "Sydney", "Beverly Hills, 90210″, "Home Free", "Ally McBeal", "The West Wing", entre muchas otras. También tuvo participaciones en la pantalla grande con películas como "Fools Rush In", "The Whole Nine Yards", "Three to Tango", "The Kid", "17 Again" y "Getting In".

Warner Channel, el canal que emitió la serie, también compartió su pesar a través de dos sentidos tuits en su cuenta de Twitter: "No hay palabras para describir lo terrible de esta pérdida, siempre te extrañaremos. Gracias por cada risa y por haber dado vida a Chandler, vivirás por siempre en nuestros corazones" y posteriormente compartieron un video con escenas icónicas del personaje de Chandler en la serie y añadieron: "Nuestros corazones están destrozados. Gracias por estar siempre para nosotros, gracias por hacernos reír a carcajadas, gracias por ser nuestro amigo, Matthew Perry".

La muerte de Matthew Perry deja un vacío en el mundo del espectáculo y en los corazones de todos aquellos que disfrutaron de su talento y humor a lo largo de su carrera. Su legado como uno de los miembros más queridos de Friends perdurará en el recuerdo de los fanáticos.