Falcao García podría quedar en Sudamérica: histórico del fútbol ecuatoriano lo quiere para 2026

El goleador histórico de la Selección Colombia quiere seguir jugando y se reporta una nueva opción en el fútbol de Ecuador.

Falcao García partido de despedida de Yepes
FOTO: @falcao - IG

diciembre 26 de 2025
06:58 a. m.
Radamel Falcao García ha anunciado oficialmente que no planea retirarse del fútbol todavía, a pesar de estar próximo a cumplir 40 años y llevar 6 meses sin actividad, tras su salida de Millonarios. Ante esto, sigue esperando por ofertas que le permitan seguir con su carrera.

En Ecuador se está hablando de una fuerte posibilidad para 2026, con uno de los históricos de esa liga que quiere tener al 'Tigre' en sus filas. Se trata de Emelec, 14 veces campeón de la primera división y que el próximo año competirá por regresar a torneos internacionales.

¿Qué dice la prensa ecuatoriana sobre Falcao?

De acuerdo a lo informado por medios cercanos a Emelec, el club ya tuvo los primeros acercamientos para una eventual negociación, pero todo esto está sujeto a que la FIFA levante una prohibición para inscribir nuevos jugadores, producto de algunos incumplimientos económicos.

"A pesar de aún no tener arreglado el tema de prohibiciones en FIFA, hay un interés real por parte de la directiva azul para contratar a Radamel Falcao", señaló la cuenta InfoAzul, medio partidario de este club, que espera resolver sus problemas administrativos en el corto plazo.

Las otras opciones para Falcao en 2026

Este supuesto interés de Emelec, se suma a los rumores alrededor de Falcao, que también ha sido vinculado a un posible regreso al fútbol argentino ante el interés de Gimnasia y Esgrima de La Plata, aunque esto no ha avanzado mucho.

Además, se explora la opción de que Radamel termine su carrera jugando en la MLS de Estados Unidos, donde hay posibilidades que cumplirían con las pretensiones económicas del goleador.

