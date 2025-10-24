CANAL RCN
Tendencias

Shakira, demandada por presunta estafa a un hombre de 80 años en Miami

El equipo judicial de Shakira confesó que el hombre fue suplantado y que nunca tuvo contacto con la artista.

Shakira
Foto AFP/ Freepik

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
06:59 a. m.
La barranquillera fue demandada por un hombre de 80 años que la acusó de fraude e incumplimiento de contrato.

Shakira da adelanto de la nueva versión de su canción 'Hips Don't Lie' con Beéle y Ed Sheeran
El caso de Shakira y la demanda de un hombre mayor

Según informó el paparazzi Jordi Martin en el programa El Gordo y La Flaca de Univisión, un hombre identificado como David Rashidian, de 80 años, presentó una demanda contra Shakira ante la Corte de Miami, acusándola de fraude, incumplimiento de contrato y explotación de persona mayor. También, incluye una reclamación millonaria.

La demanda fue interpuesta el 30 de marzo y señala que Rashidian habría entregado una suma de 140.000 dólares para cubrir supuestos gastos de hoteles e imprevistos médicos relacionados con la familia de la cantante.

El hombre asegura que firmó con Shakira un contrato para publicar juntos un libro de memorias y organizar una gira internacional de 100 conciertos. Como parte de las pruebas, presentó capturas de pantalla de conversaciones con la artista, tiquetes de avión, correos electrónicos y otros documentos.

¡Shakira en Cali! Estas son las medidas de movilidad para el show
¿Qué dijo el equipo legal de Shakira?

De acuerdo con el medio 20 Minutos, la defensa de la artista, encabezada por el abogado José Luis Becerra, sostuvo durante la audiencia celebrada el 23 de octubre que Shakira nunca tuvo contacto con el demandante y que todo se trató de un caso de suplantación de identidad.

El abogado explicó que la cuenta de Facebook utilizada por Rashidian no era oficial ni verificada, por lo que es muy probable que el hombre haya sido víctima de una estafa.

Inédito: Shakira confirma colaboración con Beéle y Ed Sheeran en una misma canción
¿Cómo terminó el caso de Shakira?

Finalmente, los abogados demostraron que el demandante fue víctima de un engaño perpetrado por alguien que se hizo pasar por Shakira durante tres años.

El caso concluyó la noche del 22 de octubre, cuando la Corte de Miami aceptó la solicitud de la defensa y desestimó la demanda, dejando libre de toda responsabilidad a la artista colombiana.

