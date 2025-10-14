¿Cuáles son las ciudades más baratas y costosas de Europa?

El sueño de vivir o viajar por Europa a menudo choca con la realidad del costo de vida. Para quienes priorizan la salud financiera y buscan la mejor relación entre calidad de vida y economía, conocer la geografía de los precios es fundamental.

Diversos estudios y barómetros internacionales confirman que Europa mantiene una polarización extrema entre sus destinos. Mientras las ciudades suizas lideran consistentemente la cima del gasto, la accesibilidad se encuentra firmemente anclada en la Europa del Este.

La evidencia más reciente, como el Índice de Costo de Vida 2024 de Numbeo y las clasificaciones de Mercer para expatriados, sitúan sin duda a las urbes suizas como las más costosas del continente, y por extensión, del mundo. Zúrich y Ginebra se consolidan como las ciudades más caras de Europa.

Según el informe de Mercer, que mide el costo comparativo de más de 200 bienes y servicios, incluyendo vivienda, transporte y ocio, Zúrich se posiciona sistemáticamente entre las ciudades más caras del mundo, superada solo por Hong Kong o Singapur a nivel global.

El factor determinante es la vivienda, donde los costos de alquiler y la escasez de suelo disparan el presupuesto mensual. La alta estabilidad económica y los elevados salarios suizos son el principal motor de esta inflación de precios, haciendo que el coste de vida para un extranjero sea excepcionalmente alto.

¿Dónde están las ciudades más económicas en Europa?

Aunque las clasificaciones varían ligeramente si se mide el costo turístico o el costo de vida para un residente, el patrón señala a Europa del Este y los Balcanes.

Según análisis como el City Costs Barometer, citado en estudios de viajes y diversas comparativas de plataformas como Numbeo, ciudades como Vilna (Lituania), Bucarest (Rumanía) y Belgrado (Serbia) se disputan regularmente el título de la ciudad más barata de Europa.

Vilna, por ejemplo, ha sido destacada por su asequibilidad, ofreciendo un costo total notablemente inferior al promedio europeo para alojamiento y consumo básico.

En Rumanía, un estudio de la Unión Europea (EURES) destaca que el transporte público y los víveres se encuentran entre los más económicos de la UE, lo que se traduce en un bajo costo de vida general en su capital, Bucarest.

¿Qué rubros financieros marcan la diferencia en el presupuesto mensual en Europa?

La diferencia en el costo de vida entre Zúrich y una ciudad como Bucarest no reside solo en los precios de los bienes de consumo, sino en los gastos fijos.

Un informe de bunq de 2024 subraya que la vivienda es el mayor costo para los expatriados en la mayoría de las capitales. En ciudades como Londres (que rivaliza en costos con las urbes suizas), el alquiler puede representar cerca del 70% del gasto total.

Mientras tanto, en los destinos del Este, los precios de alquiler son significativamente más bajos, permitiendo una mayor capacidad de ahorro.

Además, rubros como la energía, el transporte público y la alimentación básica varían drásticamente. Mientras una comida para dos en un restaurante en el centro de Zúrich tiene un costo prohibitivo, en las capitales más asequibles, el costo de comer fuera o adquirir la canasta básica se reduce sustancialmente.