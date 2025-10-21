El turismo de compras se ha consolidado como un motor económico global, impulsando las cifras de ventas de retail y lujo en metrópolis clave.

Diversos estudios e índices globales evalúan anualmente el atractivo de las ciudades, no solo por su oferta de productos, sino también por factores como el entorno minorista, la presencia de marcas exclusivas y la experiencia del cliente.

Según el informe Hot Retail Cities 2024, que mide la conveniencia de las ciudades para el comercio minorista, Nueva York mantiene su liderazgo global, consolidándose como un referente indiscutible, especialmente en el ámbito de la moda.

Este índice, que analiza la dinámica del comercio minorista, subraya que las principales mejores ciudades del mundo para ir de compras se distinguen por su capacidad de adaptación y su alto flujo de turistas con poder adquisitivo.

Le siguen de cerca en el ranking París y Londres, reforzando el dominio occidental en el sector del retail de alta gama. El ascenso de la capital francesa en 2024 se atribuyó, en parte, al impulso generado por grandes eventos internacionales, consolidando la avenida de los Campos Elíseos y sus boutiques de lujo como epicentros de la experiencia shopping.

¿Qué factores definen a las mejores ciudades del mundo para ir de compras?

Más allá de la simple cantidad de tiendas, los analistas de mercado identifican criterios específicos que elevan a un destino a la categoría de élite.

Las ciudades destacadas, según informes sectoriales de lujo como Luxonomy 2025, sobresalen por:

Concentración de marcas exclusivas: Áreas como el Quadrilatero della Moda en Milán o la Quinta Avenida en Nueva York.

Innovación en la Experiencia: Ciudades como Tokio y Seúl destacan por fusionar la tradición con la tecnología ultramoderna, ofreciendo retail phygital y servicios de conserjería personalizados.

Gasto per cápita: Corea del Sur, con Seúl a la cabeza, se posiciona como el país con el mayor gasto individual en artículos de lujo del mundo, lo que la convierte en una potencia del shopping juvenil y de alta costura.

El informe Hot Retail Cities también subraya que la estabilidad económica y la presencia de una población joven y dinámica son elementos clave que elevan el atractivo de una ciudad.

Mejores ciudades del mundo para ir de compras

Si bien las metrópolis occidentales dominan el top 10 general, los centros de comercio asiáticos y de Oriente Medio lideran en categorías específicas.

Dubái se distingue por ser un destino de lujo sin impuestos y por sus vastos centros comerciales, como el Dubai Mall. La ciudad alberga eventos masivos como el Dubai Shopping Festival, con descuentos de hasta el 70% que atraen a millones de visitantes, según datos de turismo local.

En Asia, Hong Kong y Tokio siguen siendo referentes. Hong Kong, a pesar de sus desafíos, es considerada por muchos el mejor lugar para comprar en la región, con un 87% de sus turistas dedicados a esta actividad.

Tokio, por su parte, es un paraíso tecnológico y de retail sofisticado. Estas capitales demuestran que, ya sea por sus grandes descuentos en electrónica o por sus zocos tradicionales, las mejores ciudades del mundo para ir de compras son aquellas que logran combinar una oferta variada con una experiencia cultural inmersiva.