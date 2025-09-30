Las mejores rutas para los aficionados al senderismo: conozca aquí las tres más extremas

El senderismo es una actividad deportiva que consiste en caminar senderos y rutas naturales en áreas rurales o montañosas. Su característica no competitiva permite que personas de cualquier edad se apasionen por esta actividad que resulta tener impactos positivos en la salud.

Por esto, un reciente ranking seleccionó algunos de los mejores destinos para practicar senderismo, mientras se combina aventura, belleza natural y una experiencia única con los ecosistemas.

Mejores senderos para caminar

Según Lonely Planet, se seleccionaron doce rutas para los más fieles fanáticos del senderismo que invitan a hacer un descubrimiento de la historia de cada uno de estos lugares, aparte de contar con infraestructuras especializadas para realizar otras actividades como picnic, campamentos y refugios. Tres de las más famosas son:

Camino del Inca, en Perú

Considerada como una de las rutas históricas del senderismo, posee aproximadamente 42 km de distancia y suele tomar cuatro días para completar el recorrido. Esta ruta culmina en la ciudadela de Machu Picchu a través de paisajes andinos y las maravillosas ruinas incas.

Circuito W, Torres del Paine, en Chile

Una de las rutas más famosas del Parque Nacional Torres del Paine, posee una distancia de alrededor de 80 km y se completa entre cuatro y cinco días para completar el recorrido. Ubicado en la Patagonia, este sendero permite recorrer zonas emblemáticas como el Glaciar de Grey, el Valle Francés y la Base Torres.

El Gran Cañón, en Estados Unidos

Es uno de los viajes más complejos para los senderistas, pues su longitud y profundidad, que requiere un rodeo de 350 km en coche de norte a sur, es un viaje de dos días caminando. Su atractivo turístico contempla la vista al Skywalk, una emblemática pasarela de cristal, y demás actividades como rafting y paseos en helicóptero.