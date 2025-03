¿Terminaron? Norma explotó contra ‘Peluche’ tras las palabras de su hermana en La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos Colombia fue escenario de una acalorada discusión entre Norma Nivia y Mateo Varela, conocido como ‘Peluche’, luego de que la hermana del modelo, Melissa, hiciera un comentario contundente durante la dinámica de los ‘congelados’.

Sus palabras generaron un tenso momento en la relación entre los participantes, dejando entrever posibles grietas en su romance.

¿Qué dijo la hermana de Mateo Varela en La Casa de los Famosos?

Durante la dinámica de los 'congelados', Melissa ingresó a la casa y, frente a su hermano inmóvil, le envió un mensaje que pareció tener una carga de advertencia:

"Te veo desenfocado, sé que tienes una relación, pero viniste a hacer otras cosas. Si el amor es verdadero, habrá tiempo afuera para eso. Tú eres un hombre maravilloso, estás a la altura de cualquier mujer, pero recuerda tu valor. No necesitas plataformas, nunca has tenido problemas de autoestima, no necesitas nada de eso. Llegaste con un brillo especial, pero no lo veo, te noto apagado".

El tono firme y directo de Melissa no pasó desapercibido y desató reacciones dentro de la casa, en especial de Norma Nivia, quien interpretó sus palabras como una desaprobación a su relación con el modelo.

¿Cómo reaccionó Norma Nivia ante las declaraciones de Melissa?

Una vez culminó la visita, Norma Nivia no tardó en expresar su molestia a Mateo Varela, insinuando que su familia no aceptaba su relación.

Mi hermano así sintiera algo diferente, él no sería capaz de venir a dañarme la cabeza y no te ignoraría, le reclamó la actriz a Varela.

La tensión aumentó cuando Norma agregó:

Tú me has dejado claro que tu mamá y tu hermana son lo más importante, tu hermana no aprueba esta mierda, entonces ya.

Finalmente, sentenció:

Yo tengo claro que tu familia está primero y que por eso a ti no te duran tus relaciones.

Este episodio ha generado todo tipo de reacciones entre los seguidores del reality, quienes están atentos a las repercusiones que esta discusión pueda tener en el futuro de la pareja dentro del programa.

La Casa de los Famosos Colombia sigue dando de qué hablar, y esta vez, las palabras de un familiar externo han encendido la llama de la controversia.