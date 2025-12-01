Latin Grammy 2025: fecha, hora, artistas nominados y dónde ver la gala

La edición número 26 de los Latin Grammy se celebrará este jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

Detalles de Latin Grammy 2025

Los artistas que se presentarán en los Latin Grammy 2025

Esta nueva edición reunirá a grandes estrellas del panorama musical como Bad Bunny, Karol G, Christian Nodal, entre muchos otros.

Hasta el momento, Bad Bunny encabeza la lista de nominaciones con un total de 23 categorías gracias a su más reciente álbum ‘Debí tirar más fotos’, que compite por el premio a Álbum del Año. También destacan el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, cada uno con 10 nominaciones.

La conducción de la gala estará a cargo del cantante colombiano Maluma y la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez, quienes prometen una velada llena de talento, emoción y grandes presentaciones.

¿A qué hora y dónde ver los Latin Grammy 2025?

La ceremonia principal iniciará a las 8:00 p.m. hora Miami (7:00 p.m. hora Colombia) y tendrá una duración aproximada de tres horas.

El evento será transmitido por TelevisaUnivision, disponible a través del canal Univision para quienes cuenten con servicio de televisión por cable. También podrá verse en línea mediante DirecTV, que ofrece acceso en vivo a más de 90 canales, incluyendo Univision.

Antes de la transmisión principal, se realizará la Premiere del Latin Grammy, donde se anuncian la mayoría de los ganadores. Esta parte del evento podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Latin Recording Academy.