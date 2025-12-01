CANAL RCN
Tendencias

Latin Grammy 2025: fecha, hora, artistas nominados y dónde ver la gala

La noche más importante de la música latina llega en su edición número 26. Conozca todos los detalles.

Latin Grammy 2025
Foto instagram @latingrammys

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
05:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La edición número 26 de los Latin Grammy se celebrará este jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

Latin Grammy 2025: Shakira, Karol G y Bad Bunny entre los nominados más destacados
RELACIONADO

Latin Grammy 2025: Shakira, Karol G y Bad Bunny entre los nominados más destacados

Detalles de Latin Grammy 2025

Los artistas que se presentarán en los Latin Grammy 2025
Esta nueva edición reunirá a grandes estrellas del panorama musical como Bad Bunny, Karol G, Christian Nodal, entre muchos otros.

Hasta el momento, Bad Bunny encabeza la lista de nominaciones con un total de 23 categorías gracias a su más reciente álbum ‘Debí tirar más fotos’, que compite por el premio a Álbum del Año. También destacan el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, cada uno con 10 nominaciones.

La conducción de la gala estará a cargo del cantante colombiano Maluma y la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez, quienes prometen una velada llena de talento, emoción y grandes presentaciones.

Latin Grammy 2023: Shakira sorprende mostrando su flexible preparación para el evento
RELACIONADO

Latin Grammy 2023: Shakira sorprende mostrando su flexible preparación para el evento

¿A qué hora y dónde ver los Latin Grammy 2025?

La ceremonia principal iniciará a las 8:00 p.m. hora Miami (7:00 p.m. hora Colombia) y tendrá una duración aproximada de tres horas.

El evento será transmitido por TelevisaUnivision, disponible a través del canal Univision para quienes cuenten con servicio de televisión por cable. También podrá verse en línea mediante DirecTV, que ofrece acceso en vivo a más de 90 canales, incluyendo Univision.

Antes de la transmisión principal, se realizará la Premiere del Latin Grammy, donde se anuncian la mayoría de los ganadores. Esta parte del evento podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Latin Recording Academy.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inteligencia Artificial

Video viral de una mujer japonesa casándose con un personaje que creó con inteligencia artificial

Viral

Presumir a la pareja ya pasó de moda: artículo explica cómo se manejan las relaciones en redes

Redes sociales

Sofía Vergara se convierte en la nueva embajadora de reconocida marca de zapatos

Otras Noticias

Animales

Santa Marta abre cementerio exclusivo para mascotas: planes desde $20.000

Los ciudadanos ya contarán con un espacio dedicado a despedir a sus animales de compañía.

Educación

Docentes en Colombia podrán subir de nivel y salario: Mineducación inició el proceso 2025

El Ministerio de Educación abrió el proceso de ascenso y reubicación salarial docente 2025. Conoce cómo participar, las fechas clave y los pasos para inscribirte.

ONU

Israel enfrenta denuncias ante la ONU por presunta tortura sistemática a palestinos detenidos

Egan Bernal

Gran Fondo de Egan Bernal: cierres viales, horarios y dónde ver

Contenido Patrocinado

Nosotras, la marca que rompe los tabúes sobre el cuerpo femenino, fue doblemente premiada en los Effie y TikTok Awards