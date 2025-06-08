CANAL RCN
Colombia

El nuevo regalo para Bogotá: instalan baños públicos inteligentes

Durante el evento de inauguración, el alcalde Galán destacó que esta iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio por revitalizar el espacio público de Bogotá.

Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

agosto 06 de 2025
09:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Como parte de las celebraciones por el cumpleaños número 487 de Bogotá, la ciudad recibió un moderno regalo que promete mejorar la calidad del espacio público y la experiencia urbana: el primer módulo de baños públicos inteligentes.

Instalan baños públicos e inteligentes en Bogotá

Condenado hombre que drogaba y robaba a sus víctimas usando apps de citas en Bogotá
RELACIONADO

Condenado hombre que drogaba y robaba a sus víctimas usando apps de citas en Bogotá

Esta innovadora instalación fue entregada oficialmente por el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, y la directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Lucía Bastidas.

El módulo se encuentra ubicado en el sendero peatonal del Paseo Murillo Toro, en la calle 12A con carrera Séptima, en pleno centro histórico de la capital.

El lugar, que anteriormente funcionaba como una zona de parqueo ilegal, ha sido transformado en un entorno funcional y moderno, pensado para el bienestar de peatones y visitantes.

Durante el evento de inauguración, el alcalde Galán destacó que esta iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio por revitalizar el espacio público de Bogotá: “Esta es una de las intervenciones integrales que estamos realizando y con las que además cuidamos y construimos un respeto hacia el espacio público. Es una propuesta innovadora que replicaremos en otros lugares de la ciudad”.

El módulo inaugurado es el primero de tres que se instalarán a lo largo de la Carrera Séptima. Los próximos estarán ubicados en el Parque Santander y la Plazoleta de Las Nieves.

La meta, según Lucía Bastidas, es ampliar progresivamente este tipo de instalaciones en otros espacios públicos recuperados de la ciudad.

Este proyecto es el resultado de un trabajo articulado entre diversas entidades distritales, incluyendo el DADEP, la Alcaldía Local de La Candelaria, las secretarías General y de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).

Además, la empresa JCDecaux ha contribuido con el mobiliario urbano de última generación.

Los nuevos baños inteligentes cuentan con tecnología moderna, estilo europeo, y han sido diseñados para ser autosostenibles, seguros, accesibles y limpios.

Bogotá tendrá un Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación para fortalecer sus empresas
RELACIONADO

Bogotá tendrá un Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación para fortalecer sus empresas

Esta implementación responde no solo a la necesidad urgente de infraestructura sanitaria en zonas de alto tránsito, sino también a un objetivo mayor: promover una cultura de respeto y apropiación del espacio público.

La administración distrital reconoce que Bogotá ha tenido históricamente un déficit de baños públicos, especialmente en sectores turísticos y de gran afluencia.

Por ello, el gobierno local avanza en un plan que contempla la instalación de más unidades en puntos estratégicos como plazoletas, zonas turísticas y espacios bajo puentes, siempre con una visión de colaboración entre el sector público y el privado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Uribe

Así va la investigación del intento de magnicidio contra Miguel Uribe después de dos meses

Bolívar

Crisis en el sur de Bolívar: miles de confinados y desplazados por la guerra entre ELN y Clan del Golfo

Selección Colombia Femenina

Katherine Tapia: de patrullar las calles a ser figura de una Copa América

Otras Noticias

Nequi

La postura de Nequi si recibe una transferencia por error y no la regresa

¿Regalo o problema? Lo que dice Nequi si recibe dinero por error y no lo devuelve

Cine

La secuela de ‘La pasión de Cristo’ se dividirá en dos partes: ¿cuándo se estrenarán?

Ante el inicio del rodaje oficial, Mel Gibson anunció la decisión que revivirá la historia bíblica.

Bogotá

¡Con fecha exacta! Nuevo estadio de Bogotá, cuándo iniciará y cuándo lo entregarán

Alimentos

Alimentos mínimamente procesados estarían relacionados con la pérdida de peso

Estados Unidos

Tiroteo en base militar de Georgia, Estados Unidos, deja cinco soldados heridos