El nuevo regalo para Bogotá: instalan baños públicos inteligentes

Como parte de las celebraciones por el cumpleaños número 487 de Bogotá, la ciudad recibió un moderno regalo que promete mejorar la calidad del espacio público y la experiencia urbana: el primer módulo de baños públicos inteligentes.

Esta innovadora instalación fue entregada oficialmente por el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, y la directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Lucía Bastidas.

El módulo se encuentra ubicado en el sendero peatonal del Paseo Murillo Toro, en la calle 12A con carrera Séptima, en pleno centro histórico de la capital.

El lugar, que anteriormente funcionaba como una zona de parqueo ilegal, ha sido transformado en un entorno funcional y moderno, pensado para el bienestar de peatones y visitantes.

Durante el evento de inauguración, el alcalde Galán destacó que esta iniciativa es parte de un esfuerzo más amplio por revitalizar el espacio público de Bogotá: “Esta es una de las intervenciones integrales que estamos realizando y con las que además cuidamos y construimos un respeto hacia el espacio público. Es una propuesta innovadora que replicaremos en otros lugares de la ciudad”.

El módulo inaugurado es el primero de tres que se instalarán a lo largo de la Carrera Séptima. Los próximos estarán ubicados en el Parque Santander y la Plazoleta de Las Nieves.

La meta, según Lucía Bastidas, es ampliar progresivamente este tipo de instalaciones en otros espacios públicos recuperados de la ciudad.

Este proyecto es el resultado de un trabajo articulado entre diversas entidades distritales, incluyendo el DADEP, la Alcaldía Local de La Candelaria, las secretarías General y de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).

Además, la empresa JCDecaux ha contribuido con el mobiliario urbano de última generación.

Los nuevos baños inteligentes cuentan con tecnología moderna, estilo europeo, y han sido diseñados para ser autosostenibles, seguros, accesibles y limpios.

Esta implementación responde no solo a la necesidad urgente de infraestructura sanitaria en zonas de alto tránsito, sino también a un objetivo mayor: promover una cultura de respeto y apropiación del espacio público.

La administración distrital reconoce que Bogotá ha tenido históricamente un déficit de baños públicos, especialmente en sectores turísticos y de gran afluencia.

Por ello, el gobierno local avanza en un plan que contempla la instalación de más unidades en puntos estratégicos como plazoletas, zonas turísticas y espacios bajo puentes, siempre con una visión de colaboración entre el sector público y el privado.