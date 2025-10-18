CANAL RCN
Tendencias

Comenzó Stream Fighters 4: Link para ver en VIVO la pelea de Yina Calderón vs. Andrea Valdiri

Este 18 de octubre se llevará a cabo uno de los eventos más esperados, el Stream Fighters 4, donde varios creadores de contenido pelearán entre sí por el

En vivo pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri

Noticias RCN

octubre 18 de 2025
06:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La cuarta edición de Stream Fighters, el espectáculo creado por Westcol, ya comenzó.

Desde las 4:00 de la tarde arrancó la transmisión oficial del evento que reúne a los creadores de contenido, tiktokers y streamers más famosos de Latinoamérica en un mismo ring.

El polémico mensaje de Yina Calderón antes del combate con Andrea Valdiri en Stream Fighters 4
RELACIONADO

El polémico mensaje de Yina Calderón antes del combate con Andrea Valdiri en Stream Fighters 4

Las entradas se agotaron desde días antes, confirmando el impacto que esta cita tiene entre los fanáticos del entretenimiento digital.

El Coliseo Medplus de Bogotá se convirtió en el escenario de una noche cargada de emoción, con peleas que combinan rivalidad, show y música en vivo.

Desde las 6:00 p. m. (hora de Colombia) comenzarán los enfrentamientos previos, pero la gran expectativa está puesta sobre la pelea estelar: Yina Calderón vs. Andrea Valdiri, que promete ser el cierre más explosivo de la jornada.

Link para ver Stream Fighters 4 en vivo

Quienes no alcanzaron a conseguir entradas para el evento presencial pueden seguir toda la transmisión en vivo y gratis a través del canal oficial de Westcol en Kick:https://kick.com/WESTCOL

Yina Calderón vs. Andrea Valdiri: fecha, hora y dónde ver EN VIVO la pelea de Stream Fighters 4
RELACIONADO

Yina Calderón vs. Andrea Valdiri: fecha, hora y dónde ver EN VIVO la pelea de Stream Fighters 4

El show contará con presentaciones musicales y un ambiente digno de una producción internacional.

Cartelera de peleas y horarios

Las peleas iniciarán a las 6:00 p. m., y el evento estelar entre Yina Calderón y Andrea Valdiri está programado aproximadamente para las 11:00 p. m., luego de los shows intermedios, donde canatarán artistas como Cosculluela y Farruko.

Cartelera confirmada:

  • TheNino (República Dominicana) 🆚 ByKing (Chile)
  • Milica (Argentina) 🆚 May Osorio (Colombia)
  • Shelao (Chile) 🆚 BelosMaki (Colombia)
  • Karina García (Colombia) 🆚 Karely Ruiz (México)
  • JH de la Cruz (Colombia) 🆚 CristoRata (Perú).
  • Yina Calderón 🆚 Andrea Valdiri (Colombia)

El espectáculo promete récords de audiencia y una noche llena de adrenalina, humor y talento latino.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yina Calderón

El polémico mensaje de Yina Calderón antes del combate con Andrea Valdiri en Stream Fighters 4

Yina Calderón

Yina Calderón vs. Andrea Valdiri: fecha, hora y dónde ver EN VIVO la pelea de Stream Fighters 4

Yina Calderón

¿Andrea Valdiri o Yina Calderón? IA predice quién sería la ganadora en ‘Stream Fighters’

Otras Noticias

Narcotráfico

“Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino”: presidente Petro

El mandatario colombiano aseguró que el señalado por narcotráfico será procesado de acuerdo a las leyes.

OMS

OMS urge a fortalecer la atención a ciertas enfermedades: Estas son

Según la OMS, los padecimientos ya afectan a más del 40 % de la población mundial y causan más de 11 millones de muertes cada año.

Deportivo Cali

Cali perdió la final de Copa Libertadores Femenina ante Corinthians: así fueron los penaltis

Ciberseguridad

La lucha contra la extorsión: un reto para la sostenibilidad empresarial en Colombia

Estados Unidos

Estados Unidos repatriará a sobrevivientes de ataque contra ‘narcos’ en el Caribe: uno es colombiano