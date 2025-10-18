Comenzó Stream Fighters 4: Link para ver en VIVO la pelea de Yina Calderón vs. Andrea Valdiri

La cuarta edición de Stream Fighters, el espectáculo creado por Westcol, ya comenzó.

Desde las 4:00 de la tarde arrancó la transmisión oficial del evento que reúne a los creadores de contenido, tiktokers y streamers más famosos de Latinoamérica en un mismo ring.

Las entradas se agotaron desde días antes, confirmando el impacto que esta cita tiene entre los fanáticos del entretenimiento digital.

El Coliseo Medplus de Bogotá se convirtió en el escenario de una noche cargada de emoción, con peleas que combinan rivalidad, show y música en vivo.

Desde las 6:00 p. m. (hora de Colombia) comenzarán los enfrentamientos previos, pero la gran expectativa está puesta sobre la pelea estelar: Yina Calderón vs. Andrea Valdiri, que promete ser el cierre más explosivo de la jornada.

Link para ver Stream Fighters 4 en vivo

Quienes no alcanzaron a conseguir entradas para el evento presencial pueden seguir toda la transmisión en vivo y gratis a través del canal oficial de Westcol en Kick:https://kick.com/WESTCOL

El show contará con presentaciones musicales y un ambiente digno de una producción internacional.

Cartelera de peleas y horarios

Las peleas iniciarán a las 6:00 p. m., y el evento estelar entre Yina Calderón y Andrea Valdiri está programado aproximadamente para las 11:00 p. m., luego de los shows intermedios, donde canatarán artistas como Cosculluela y Farruko.

Cartelera confirmada:

TheNino (República Dominicana) 🆚 ByKing (Chile)

Milica (Argentina) 🆚 May Osorio (Colombia)

Shelao (Chile) 🆚 BelosMaki (Colombia)

Karina García (Colombia) 🆚 Karely Ruiz (México)

JH de la Cruz (Colombia) 🆚 CristoRata (Perú).

Yina Calderón 🆚 Andrea Valdiri (Colombia)

El espectáculo promete récords de audiencia y una noche llena de adrenalina, humor y talento latino.