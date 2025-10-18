CANAL RCN
Tendencias

El polémico mensaje de Yina Calderón antes del combate con Andrea Valdiri en Stream Fighters 4

A horas de su combate con Andrea Valdiri, Yina Calderón lanzó un contundente mensaje a Westcol y a la organización de Stream Fighters, exigiendo igualdad para todas las peleadoras.

Yina Calderón vs. andrea Valdiri
Foto: Redes sociales

Noticias RCN

octubre 18 de 2025
03:39 p. m.
La expectativa crece a pocas horas del enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, una de las peleas más esperadas del evento Stream Fighters organizado por Westcol.

Luego del pesaje, que se realizará este viernes 17 de octubre, los fanáticos podrán ver duelos entre reconocidos creadores de contenido de varios países de Latinoamérica, en una noche que también contará con presentaciones musicales de Cosculluela y Farruko.

El evento será transmitido en vivo a las 7:00 p.m. por el canal de Kick de Westcol, donde se espera superar los 1.4 millones de espectadores alcanzados en la edición anterior. La plataforma Stake Colombia, patrocinadora junto a Kick, ofrecerá experiencias VIP y encuentros con los peleadores para los seguidores más fieles.

El mensaje de Yina Calderón antes del combate

Previo a subir al cuadrilátero, Yina Calderón encendió las redes sociales con un mensaje en el que pidió transparencia e igualdad dentro del evento.

“Hola, estoy lista y preparada para Stream Fighters, pero quiero dejar algo por escrito para que ustedes sean testigos”, escribió la creadora en sus redes.

Luego añadió: “Espero que no se presente favoritismo por parte del dueño del evento @Westcol hacia algunas de las peleadoras o peleadores. Todos somos parte y debe ser transparente. Ojalá que a Karely Ruiz también se le trate igual, pues sé que no siempre es así.”

Una noche de espectáculo y rivalidad

Además del duelo entre Yina y Valdiri, la cartelera incluye enfrentamientos como Karina García (Colombia) vs Karely Ruiz (México) y Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia).

Con artistas internacionales y figuras del entretenimiento digital, Stream Fighters promete ser una noche en la que la competencia y el espectáculo se combinan para romper récords de audiencia.

