Yina Calderón vs. Andrea Valdiri: fecha, hora y dónde ver EN VIVO la pelea de Stream Fighters 4

Yina Calderón y Andrea Valdiri, después de varios desacuerdos, se subirán al ring de boxeo ubicado en el Coliseo MedPlus. Estos son los detalles completos.

Foto: Stream Fighters.

Noticias RCN

octubre 18 de 2025
02:46 p. m.
Este sábado 18 de octubre de 2025, después de una larga espera, será la pelea de boxeo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 ha tenido múltiples desacuerdos con la influencer barranquillera durante los últimos años y, en consecuencia, ambas han manifestado que lo entregarán todo en el ring.

Es así como, en medio de esta coyuntura, la pelea de boxeo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri se ha posicionado como una de las más atractivas e intrigantes para el público.

Y es que, desde que se anunció el enfrentamiento, ambas se han retado e, incluso, Andrea Valdiri llegó a proponer que se peleara sin casco, pero finalmente se utilizarán todas las protecciones que están estipuladas.

¿A qué hora es la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

En esta ocasión, Stream Fighters, el evento de boxeo amateur que es organizado por Westcol, iniciará a las 4:00 de la tarde (hora de Colombia).

Y, aunque no hay una hora exacta estipulada para la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, sí se sabe que será la última de las seis que están programadas.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que también habrá shows musicales de artistas como Cosculluela y Farruko, se prevé que estas dos famosas estén en el ring aproximadamente entre las 9:30 y las 10:00 de la noche.

¿En dónde se puede ver EN VIVO la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

La pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, al igual que las otras cinco, se transmitirán en vivo por la plataforma de Kick, en el perfil de Westcol.

Teniendo en cuenta esa información, a través de las cuentas oficiales de Stream Fighters ya ha comenzado a avisarse que la transmisión, que será ininterrumpida, iniciará a las 4:00 en punto.

 

