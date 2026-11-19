El Megaland Bacano 2026 ya inició y miles de fanáticos se han reunido en el Vive Claro de Bogotá para cantar junto a sus artistas favoritos. Pero si no puedes asistir no hay problema ya que el Canal RCN está transmitiendo el icónico festival para que no te pierdas ni un solo detalle.

Artistas invitados al Megaland Bacano 2026

El show inició con la presencia de un selecto grupo de artistas. En el Megaland Bacano 2026, Feid, el intérprete de éxitos como 'Alakran' y 'Feliz Cumpleaños Ferxxo', será el headliner.

Además, el show también contará con la presencia de artistas como Blessd, Aria Vega, Farruko, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Andy Rivera, Dragón y Caballero, Topboy, Hamilton, Mr. Plata, entre otros.

RELACIONADO Binario llegará a Medellín en 2027 con referentes internacionales de fotografía y video de bodas

Megaland Bacano 2026, más que un show

Con más de 20 años de historia, el Megaland se ha convertido en uno de los shows más aclamados por la fanaticada bogotana al reunir a decenas de los mejores artistas de la época.

No importa si estás en Bogotá, en otra ciudad de Colombia o incluso fuera del país. Ingresa a CanalRCN.com o sigue la transmisión en directo desde nuestro ecosistema digital.