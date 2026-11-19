El congreso, creado por el fotógrafo colombiano Andrés Torres, se realizará el 22 y 23 de febrero y reunirá a profesionales nacionales e internacionales para compartir conocimientos sobre creatividad, tecnología y el futuro de la industria audiovisual.

La ciudad de Medellín será sede de una nueva edición de Binario, un congreso especializado en fotografía y video de bodas que busca conectar a profesionales del sector con las tendencias, herramientas y conocimientos que están transformando esta industria.

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El encuentro se llevará a cabo el 22 y 23 de febrero de 2027 y contará con la participación de ocho referentes nacionales e internacionales. La iniciativa fue creada por el fotógrafo colombiano Andrés Torres, ganador del Latin Way Awards como Mejor Fotógrafo, quien busca consolidar un espacio de formación e intercambio para quienes encuentran en la imagen su profesión y proyecto de vida.

La programación abordará diferentes áreas del trabajo audiovisual, entre ellas fotografía, videografía, iluminación, narrativa, dirección creativa y estrategias de negocio. La intención es ofrecer herramientas que permitan a los asistentes fortalecer sus habilidades técnicas y desarrollar propuestas que respondan a las nuevas exigencias del mercado.

Ocho referentes compartirán sus conocimientos en Medellín

La edición 2027 contará con la participación de Jimena Fanin, fotógrafa y mentora argentina; Beth Aguilera, filmmaker especializada en bodas; Jorge Romero, fotógrafo de bodas con trayectoria internacional; y Christian Cardona, fotógrafo y retratista colombiano.

A ellos se suman Jars Maya, director creativo y fundador de Jars Cinematográficos; Marco Sánchez, fotógrafo profesional con más de 20 años de experiencia; Julián Salamanca, fotógrafo, productor audiovisual y especialista en iluminación; y Matrimonio Films, reconocidos como pioneros de la videografía de bodas en Colombia.

Con esta combinación de experiencias, Binario pretende ofrecer una visión amplia de los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector, desde la construcción de una identidad visual hasta el crecimiento de los proyectos profesionales.

Inteligencia artificial y sensibilidad humana, entre los retos del sector

Uno de los temas que atraviesa actualmente la industria es la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial. Para Andrés Torres, estas herramientas representan oportunidades para potenciar los procesos creativos, aunque considera que la sensibilidad humana continúa siendo irremplazable al momento de contar historias.

“La tecnología seguirá evolucionando y las herramientas continuarán cambiando, pero la sensibilidad humana seguirá siendo el elemento que transforme una fotografía en un recuerdo imposible de reemplazar”, afirma el fotógrafo.

Binario ya ha reunido a más de 80 fotógrafos nacionales e internacionales y ha desarrollado encuentros fuera de Colombia, incluidos México y Nueva York.

Los interesados en participar en la edición de Medellín 2027 pueden consultar la información sobre entradas a través de las redes sociales de Andrés Torres, en Instagram como @andrestorresfotografo.